Motorista morre após carro explodir enquanto era abastecido com GNV

O motorista que ficou ferido após seu carro explodir enquanto era abastecido em um posto de combustíveis na Zona Norte do Rio de Janeiro morreu na madrugada desta quarta-feira (27). Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Carro explode enquanto abastecia — Foto: Reprodução

Mário tinha acabado de abrir o porta-malas do carro quando o veículo, que estava sendo abastecido com GNV naquele momento, explodiu. O acidente ocorreu num posto da Rua Vinte e Quatro de Maio.

O carro e a cobertura sobre as bombas de combustível do posto ficaram destruídos. Nenhum frentista se feriu.

Trabalhadores do posto de combustíveis disseram que a explosão ocorreu no cilindro de gás do veículo, que, segundo eles, estava em mau estado de conservação, enferrujado.

Uma mulher que passava pelo local foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas recebeu alta já na terça-feira.

Com g1