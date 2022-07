Paciente nos EUA é o quarto a ser curado do HIV no mundo 

O Hospital City of Hope, localizado nos Estados Unidos, anunciou, nesta quarta-feira (27), que um paciente de 66 anos está em processo de remissão do HIV. Ele é o quarto no mundo a ser declarado curado da doença.

O vírus da Aids matou 770 mil pessoas no mundo em 2018 — Foto: Pixabay

Segundo o hospital, foi realizado um transplante de células-troncos com uma rara mutação genética para o tratamento de leucemia. O procedimento foi realizado no início de 2019 e, desde então, ele parou de tomar os remédios convencionais para o combate ao HIV. Atualmente, ele encontra-se em processo de remissão de ambas doenças há mais de um ano e meio.

"Estamos muito feliz de comunicá-lo [o paciente] de que seu HIV está em remissão e ele não precisará mais tomar remédios da terapia anti-retroviral a qual ele tomou por mais de 30 anos", afirmou Jana Dickter, pesquisadora e professora da divisão de doenças infecciosas do City of Hope.

Segundo o hospital, o paciente não apresentou nenhuma evidência da replicação do vírus HIV desde o transplante."Quando eu fui diagnosticado com HIV em 1988, como muitos outros, eu achei que seria minha sentença de morte", confessou o paciente, que preferiu não ser identificado. "Eu nunca achei que viveria para ver o dia que estaria curado do HIV", completou.

