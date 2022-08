A maneira mais fácil de remover o fundo de uma foto e torná-lo transparente

A menos que você esteja filmando em um estúdio, é muito comum que seu sujeito tenha um histórico que você não quer. Isto pode ser algo como a parede de um restaurante ou café, que é da mesma cor do seu sujeito e os faz se misturarem perfeitamente. Ou pode ser algo mais desafiador como outras pessoas, árvores ou até mesmo apenas desordem sobre uma mesa. Uma foto com elementos indesejados como esta é conhecida como tendo um "fundo indesejado". É quase sempre melhor remover estes fundos e tornar seu tema transparente para que eles possam ser colocados em qualquer fundo que você escolher. Quando você recortar o fundo, isso deixa visível apenas seu objeto. Neste artigo vamos rever algumas maneiras de remover os fundos das fotos para que se tornem transparentes e possam ser usados da maneira que você quiser!

Foto: Anunciante



Retire o fundo usando Shaper

A ferramenta Shaper é o que você usará para remover o fundo de sua imagem. Ela usa uma forma (um retângulo por padrão) para cortar as partes indesejadas de sua imagem. O retângulo é orientado horizontalmente por padrão, portanto, precisamos girá-lo para ser vertical. Fazemos isso segurando SHIFT para baixo enquanto desenhamos o retângulo. Uma vez que o retângulo é vertical, podemos redimensioná-lo para o comprimento da imagem e depois movê-lo para baixo até a parte inferior da imagem. Quando se tem o retângulo na parte inferior da imagem, é possível remover a parte superior usando a ferramenta Borracha ou usando uma máscara de camadas. Você pode usar uma máscara de camadas, já que você quer remover completamente a parte superior, e não apenas escondê-la.



Retire o fundo usando Mascaramento



Existem algumas maneiras diferentes de remover o fundo de uma foto, mas uma das mais populares é o mascaramento. Quando você mascara uma imagem, você está dizendo ao Photoshop para usar uma imagem em preto e branco por trás da imagem que você quer manter. A imagem em preto e branco é chamada de máscara, e você pode usar a ferramenta Pincel para pintar sobre as áreas da foto que você quer remover. Com uma foto como esta, onde o fundo é principalmente uma mesa e algumas placas, você pode usar a ferramenta Pincel para pintar sobre a mesa e placas. Quando você pinta sobre estas áreas com preto, você está removendo a mesa e as placas da foto. As partes restantes da imagem mostrarão através das áreas pretas que você pintou. Ou se você quiser manter essas áreas, você pode pintar sobre elas com branco para deixá-las na foto.



Retire o fundo usando Filtros



O menu Filtros tem muitas maneiras diferentes de remover os fundos. A mais comum utilizada é a ferramenta de borracha, mas também há algumas outras opções. A maneira mais fácil de apagar a parte inferior da imagem é selecionando a ferramenta Borracha e depois clicando no ícone na parte superior da ferramenta Borracha para selecionar o Pincel. Ajuste o tamanho do pincel para cerca de 600-700 pixels e depois ajuste a Opacidade para cerca de 50%. Agora basta clicar e arrastar o pincel sobre a parte inferior da imagem para apagá-la da foto. Este método funciona melhor com um fundo simples como este. Se o fundo tiver muitas cores e texturas diferentes, a ferramenta de apagar pode fazer com que as coisas não pareçam naturais.



Retire o fundo usando os modos de mistura



Os modos de mistura são outra forma de remover o fundo de uma foto. Este método usa os pixels existentes na imagem para misturar um novo fundo por trás da imagem. Você pode tornar a imagem existente transparente, ajustando o modo de mistura para Screen. Você pode alternar entre os modos de mistura usando o atalho de teclado SHIFT + CTRL + [ e SHIFT + CTRL + ]. Você tem que ter a imagem selecionada para poder mudar os modos de mistura, então clique na imagem primeiro.



Resumo



Como você pode ver, há muitas maneiras diferentes de remover o fundo de uma foto. Dependendo do que você deseja remover, há muitos métodos diferentes para fazê-lo. Se precisar de remover o fundo, pode utilizar outro método para o fazer de forma rápida e fácil utilizando a ferramenta online https://br.depositphotos.com/ para o fazer de forma rápida e fácil. Agora que você sabe como remover fundos das fotos, você pode usar estas habilidades para criar imagens e gráficos impressionantes usando qualquer fundo que você escolher.

Da Redação com Anunciante