VÍDEO: Anitta é primeira brasileira a vencer prêmio VMA da MTV

Na noite deste domingo (29), foram entregues em Nova Jersey, nos Estados Unidos, os prêmios do MTV Video Music Awards (VMA) – uma das mais relevantes premiações da música.

Foto: Reprodução/Internet

A edição de 2022 ficou especialmente marcada por feitos inéditos para o Brasil.

Anitta, nossa maior estrela pop atual, foi não apenas a primeira brasileira da história a se apresentar no palco do VMA, como a primeira a ganhar uma categoria do prêmio do tradicional canal de televisão de entretenimento.

Ao longo da noite, o VMA ainda consagrou alguns dos maiores artistas mundiais, como o cantor Harry Styles, pelo álbum “Harry’s House”, e a cantora Taylor Swift, pelo clipe de “All Too Well”.

Antes de subir ao palco para receber seu prêmio e fazer seu discurso de vitória, Anitta mostrou suas credenciais em uma apresentação de “Envolver”, o hit que a colocou no Guinness por atingir o top 1 global das mais tocadas no Spotify.

Além de fazer o tradicional movimento de dança que virou trend do TikTok, a cantora de Honório Gurgel encerrou sua performance exaltando o funk nacional.

“VMAs! Did you think I wasn’t going to shake my ass tonight?” questionou a cantora, exportando sua famosa frase “Vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda hoje?”.

Anitta e seus dançarinos transformaram o palco da premiação em baile ao som de um pot-pourri de “Bola Rebola”, “Movimento da Sanfoninha” e “Vai Malandra.

A performance foi eleita a terceira melhor da noite pela revista Billboard, e ainda foi destaque em outros veículos especializados como a Rolling Stone e Pitchfork.

“Sou nascida e criada no gueto”

Anitta concorria ao VMA pela categoria de “Melhor Música Latina”.

Ela só não foi a primeira brasileira a ser indicada a uma categoria tradicional do prêmio porque, em 2020, a jovem Any Gabrielly, membro do Now United, concorreu a “Melhor Grupo”, mas acabou perdendo para os sul-coreanos do BTS.

A “Girl from Rio” também tinha concorrentes duros na disputa, como o rapper fenômeno porto-riquenho Bad Bunny, que acabou a noite sendo considerado o “Artista do Ano”.

Também concorriam Becky G com Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin com Skrillex.

Mesmo assim, o hit “Envolver” garantiu a primeira vitória brasileira na história da competição criada em 1984.

“International Viewer’s Choice”

Outros artistas brasileiros chegaram a deixar sua marca na história do VMA, mas nunca entre as categorias tradicionais cujo vencedor é escolhido pela própria organização da MTV.

Entre 1989 e 2003, o VMA possuía um grupo de categorias chamado “International Viewer’s Choice”, no qual concorriam clipes de artistas votados pelas audiências dos canais afiliados da MTV ao redor do mundo.

O “International Viewer’s Choice” votado pela audiência da extinta MTV Brasil foi entregue no VMA entre 1990 e 2003. Neste período, o público brasileiro premiou bandas como Titãs, Skank e Charlie Brown Jr.

Em seu discurso de vitória (leia íntegra abaixo), Anitta agradeceu sua família e fãs e destacou a importância do funk brasileiro.

“Essa noite eu performei um gênero que por muitos anos foi considerado crime no Brasil. Sou nascida e criada no gueto do Brasil, e para quem nasceu lá, nós nunca poderíamos pensar que isso seria possível”, disse.

Discurso de Anitta ao vencer o VMA

Meu Deus! Eu realmente não esperava isso, acho que vou chorar. Eu só quero dizer, para quem não sabe, essa noite é histórica. É a primeira vez do Brasil aqui. É a primeira vez que meu país esteve em uma premiação como essa. Quero agradecer a minha família e aos meus fãs. Essa noite eu performei aqui um gênero que por muitos anos foi considerado crime no meu país. Sou nascida e criada no gueto do Brasil, e para quem nasceu lá, nós nunca poderíamos pensar que isso seria possível. Então, muito obrigada.

Com CNN Brasil