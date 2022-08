Mulher sobrevive a capotagem, sai do carro e morre atropelada

Uma mulher de 26 anos morreu ao ser atropelada em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O caso foi registrado durante a madrugada desta segunda-feira (29). As informações são do G1.

Carro onde a mulher estava ficou completamente destruído — Foto: RBS TV/reprodução

De acordo com informações da PRF, a passageira tinha sobrevivido a uma capotagem na BR-116 ocorrida instantes antes. Depois do acidente, ela saiu do carro, mas acabou sendo atingida por um veículo que passava pela rodovia.

A mulher não resistiu e faleceu no local. Testemunhas disseram que ela estava em um carro voltando com mais cinco pessoas de uma festa. Ao chegar próximo a um viaduto, o condutor perdeu o controle, e o carro saiu da pista.

A vítima estava sentada no banco de trás com quatro pessoas. Duas dessas pessoas ficaram gravemente feridas.

Com g1