Argentina: brasileiro tenta atirar em Cristina Kirchner que escapa ilesa

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, saiu ilesa após sofrer um ataque com arma de fogo na noite de quinta-feira (1). Segundo o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, o homem seria Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos. A arma utilizada por ele foi encontrada a poucos metros da casa de Kirchner.

Foto: Reprodução Internet

"Agora a situação tem que ser analisada pelo nosso pessoal da (polícia) Científica para avaliar os vestígios e a capacidade e disposição que essa pessoa tinha", disse o ministro.

Segundo o jornal argentino Clarín, Fernando Andrés Sabag Montiel é réu em um caso de posse de arma branca (uma faca de 35 centímetros). Na época, ele alegou que usava a arma para defesa pessoal.

O incidente ocorreu na entrada da casa de Cristina Kirchner em Buenos Aires, onde centenas de manifestantes se reúnem há dias para apoiar o vice-presidente em meio a um julgamento por corrupção. O brasileiro chegou a apontar na direção da cabeça da política, mas a arma acabou falhando no momento do disparo.

O ex-presidente argentino e opositor de Kirchner, Mauricio Macri, condenou o atentado e cobrou imediatas respostas das autoridades argentinas. “Meu absoluto repúdio ao ataque sofrido por Cristina Kirchner, que felizmente não teve consequências para a vice-presidente. Este fato gravíssimo exige um esclarecimento imediato e profundo por parte do sistema de justiça e das forças de segurança”

Quem é o brasileiro que tentou atirar na vice-presidente argentina

O brasileiro preso suspeito de tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se chama Fernando Andrés Sabag Montiel. De acordo com o ministro de Segurança do país, Aníbal Fernández, ele tem 35 anos, tem registro para trabalhar como motorista de aplicativo e recebeu advertência por estar carregando uma faca em 2021.

Ainda não se sabe qual foi a motivação para a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner.

A tentativa de assassinato aconteceu quando Cristina acenava para simpatizantes na frente de sua casa no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Sabag Montiel levanta a mão esquerda com a arma, que é real e estava carregada, engatilha e tenta o disparo, mas arma falha.

O documento do brasileiro obtido pela polícia federal mostra que ele nasceu em São Paulo, mas que não é filho de brasileiros e que vive pelo menos desde 1993 na Argentina. Segundo o blog da Andréia Sadi, as primeiras informações do Itamaraty são de que o atirador seria de São Paulo, filho de mãe argentina e pai chileno - pai que teria sido expulso do Brasil em 2021.

Os registros comerciais afirmam que o brasileiro tem registro para poder como motorista de aplicativos na Argentina. Sabag Montiel recebeu uma advertência por porte ilegal de arma perto da onde mora, no bairro de La Paternal, na capital argentina. Na ocasião, ele afirmou que a pistola era para sua defesa pessoal.

Em 2021, ele foi abordado e recebeu advertência por estar levando uma faca de 35 centímetros de comprimento. Segundo a imprensa.

Veja o vídeo do momento em que o homem tentar atirar em Cristina Kirchner:

Da Redação com R7