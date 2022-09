Estudante de 21 anos confunde sintoma de câncer com ressaca e descobre tumor

Com apenas 21 anos de idade, a estudante inglesa Molly Hunt teve uma infeliz surpresa a qual narrou nas redes sociais. Ela foi diagnosticada com uma doença de Hodgkin, um câncer raro que se desenvolve no sistema linfático.

Molly Hunt passou a compartilhar a rotina de tratamento nas redes socais — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O diagnóstico veio em junho deste ano, mas os sintomas apareceram ainda em outubro de 2021. Molly, no entanto, acreditou que as fortes dores que sofria no estômago eram consequência das bebedeiras com os amigos. Mas o incômodo se transformou em exaustão e ela começou a ficar mais preocupada.

“Eu saía e bebia bastante, e no dia seguinte senti uma dor muito forte na barriga, debaixo do meu diafragma. Tinha que me contrair para parar. Eu apenas pensava: ‘Isso é novo. Meu corpo não deve ser capaz de tolerar tanto álcool'”, contou Molly.

Com todos esses sintomas e sem entender direito o que estava acontecendo com seu corpo, a estudante notou um surgimento de um caroço na clavícula. Depois disso, passou a experienciar uma coceira constante.

“Eu estava extremamente cansada. Realmente não conseguia me concentrar em muitas coisas, pois o cansaço era muito ruim. Às vezes, eu pensava que era uma ressaca, e em outras situações, atribuía à carga de trabalho na universidade. Achei que estava exagerando”, disse.

Ela passou por exames e, em junho de 2022, o câncer foi descoberto. Nas redes sociais, ela compartilha a rotina de seu tratamento e, no momento, os médicos observaram que o câncer está em remissão após cinco sessões de quimioterapia.

Com O Tempo/ Daily Mail