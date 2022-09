Em ato de ciúmes, uma mãe atacou seu único filho depois que ele avisou à genitora que iria morar com a namorada. Ela deu um soco no rosto e chutou seu filho Simon alegando que estavam "tirando-o dela".

Mãe ciumenta ataca fisicamente e verbalmente filho, que acaba no hospital devido a estresse — Foto: Reprodução/Facebook

A agressão não para por aí. Pauline Randles, 57, enviou mensagens de textos abusivas durante seis meses. Em uma delas, chegou a dizer: "Gostaria que você tivesse sido abortado, gostaria que você fosse demitido de seu emprego", disse a mãe. Simon se qualificou, recentemente, como oficial da British Transport Police.

Ela também ameaçou tomar uma overdose de medicamentos prescritos se ele não atendesse às suas necessidades "imediatamente" e enviou fotos de uma faca de cozinha dizendo que ela cortaria os pulsos com ela.

Em outra situação, Pauline chegou a ameaçar de morte a nora. Desesperada para entrar em contato com o filho, Pauline simulou uma situação de emergência forçando Simon a ir até sua casa. Porém, ele foi acompanhado da namorada. Chegando no local, a mãe ficou realmente brava. “Por que você está aqui? Por que Lauren está aqui? Se eu ver Lauren, vou matá-la”, disse a mulher.

Devido ao estresse, o filho acabou sendo internado no hospital. Devido aos atos da mãe, ele agora sofre de ansiedade e depressão e, por fim, solicitou uma ordem judicial que obriga a mãe a ficar afastada dele. "A situação já durava tempo demais", alegou.

O advogado de Pauline alega que a mulher está atualmente arrependida e tenta voltar aos poucos para vida do filho. "Ela quer voltar a ter um relacionamento com o filho no nível de mãe e filho", disse. Por ter se declarado culpada pela agressão ao filho, ela recebeu uma multa de 120 libras, foi condenada a fazer serviço comunitário por 12 meses e está proibida de entrar em contato com o filho por 18 meses.

Com O Tempo/ Metro UK