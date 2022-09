Quatro pessoas da mesma família morrem ao tentar salvar irmãs que faziam selfie em cachoeira

Quatro pessoas de uma mesma família morreram afogadas após tentarem salvar duas irmãs que faziam uma selfie em uma cachoeira de Ramdaha, em Chhattisgarh, na Índia. As irmãs, de 14 e 22 anos, também não sobreviveram.

Família morreu afogada ao tentar salvar irmãs que faziam selfie — Foto: Pexels/divulgação

De acordo com a imprensa local, as jovens começaram a se afogar ao tirarem uma selfie dentro da cachoeira. No local, havia 15 familiares reunidos, e alguns deles entraram na água para tentar salvar as irmãs formando um cordão humano.

No entanto, com a força da água, eles também começaram a se afogar. Uma pessoa sobreviveu, mas ela está internada em estado grave. De acordo com as autoridades, é proibido entrar na cachoeira, uma vez que mortes no local são comuns.

Com O Tempo