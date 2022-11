Padre tira a batina e abandona missa após discussão política em igreja

Um padre tirou a batina, a jogou sobre o púlpito e abandonou uma missa após uma discussão política em uma igreja de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, no domingo (6). Segundo uma testemunha, o padre Danilo Neto teria pedido para que quem tivesse votado em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência eleito, deixasse o local.

Padre abandona missa após discussão política — Foto: Reprodução

A missa estava sendo feita na Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria. Após o pedido para que os eleitores de Lula se retirassem, de acordo com uma testemunha, uma mulher teria se levantado e começado a discutir com ele.

Ainda segundo um fiel, que não quis se identificar, algumas pessoas fizeram o símbolo do “L” com as mãos para o sacerdote, que não gostou do gesto. O vídeo registrou o momento da discussão. Em seguida, o sacerdote diz:

“É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia”, disse o sacerdote antes de tirar a batina e deixar o altar.

A Diocese de Anápolis, que responde pela paróquia da cidade de Nerópolis, confirmou que o caso ocorreu após uma discussão por causa de política. A diocese lamentou o caso, disse que repudia qualquer ato de intolerância e que vai tomar as providências necessárias (leia nota completa abaixo).

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia conseguido localizar o padre para que se posicionasse.

Nota da Diocese de Anápolis:

"A Diocese de Anápolis lamenta profundamente o episódio ocorrido durante a celebração da Santa Missa no dia 6 de novembro, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Nerópolis. O Bispo diocesano, ao tomar conhecimento do fato, está acompanhando pessoalmente a situação e tomará as devidas providências.

Reiteramos a posição não partidária da Igreja e repudiamos qualquer ato de intolerância. Rogando ao Senhor Deus pela unidade e a paz, a Diocese de Anápolis convida os fiéis a rezar pelo sacerdote e pela comunidade."

Com g1