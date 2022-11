ÓVNIS? Luzes misteriosas voltam a ser vistas no céu de Porto Alegre

As luzes não identificadas que foram vistas por seis noites seguidas no céu sobre Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na semana passada, voltaram a aparecer na madrugada desta terça (15). Nas imagens registradas pela Central de Controle do aeroporto Salgado Filho, é possível ver luzes que se deslocam pelo céu, em diferentes pontos ao longo do tempo.

Foto: Reprodução Internet

O caso viralizou, e internautas questionaram a possibilidade de óvnis e da presença de extraterrestres. Para especialistas consultados pela Folha de S.Paulo na semana passada, é provável que se trate de fenômenos celestes corriqueiros aos quais muitas pessoas estão prestando mais atenção.

Entre os dias 4 e 9 deste mês, pilotos de avião que pousavam no aeroporto relataram à Central de Tráfego terem visto luzes não identificadas com o mesmo comportamento. Na época, uma conversa entre o piloto e a controladora de tráfego aéreo foi gravada e divulgada no Youtube em um canal não oficial do aeroporto, que realiza captação a partir de uma câmera instalada em um prédio a cerca 2,8 km do aeroporto de Porto Alegre.

O incidente foi registrado em um diálogo entre a tripulação de um voo da Azul e profissionais do aeroporto Internacional Salgado Filho. A companhia aérea informou que os tripulantes seguem rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo. Já a Fraport Brasil, que administra o aeroporto, afirmou não registrou nada a respeito.

No áudio, os pilotos afirmam ter avistado uma luz parecida com a de um farol de avião. O controle de tráfego aéreo, no entanto, afirma que não havia outras aeronaves na região de acordo com os radares. Ainda é possível identificar, no diálogo, que os técnicos do aeroporto pedem que a tripulação informe quando as luzes sumirem. Os pilotos relatam que a luz desaparece e aparece novamente e que não há um padrão de circuito de tráfego, considerado movimento "aleatório" pela tripulação.

A controladora disse que não recebeu nenhum "reporte", termo usado na avaliação para relatos de eventos de segurança operacional. E o piloto prosseguiu: "Tem umas luzes. Por vezes, elas apagam, acendem, às vezes são uma, às vezes são duas ou três", descreve. De acordo com os pilotos, a luz segue ao lado da aeronave por um tempo até quando se afasta rumo à lagoa da Conceição, em Florianópolis.

A FAB (Força Aérea Brasileira) disse não ter registrado "ocorrência aeronáutica no Rio Grande do Sul" nos últimos dias e que "o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade". Responsável por um observatório espacial em Taquara (RS), a 80 km de Porto Alegre, o engenheiro Carlos Fernando Jung tem registros de uma luz circulando no céu no último dia 4.

Ele não sabe dizer se o que os pilotos testemunharam é o mesmo fenômeno, mas está convencido de que o seu registro é o de um efeito causado por um canhão de luz apontado para o céu -produtoras de eventos chamam esses equipamentos luminosos de sky light, que emitem feixes para o alto de até 7 km.

Conforme Jung, a luz de um desses equipamentos pode "rebater" nas nuvens, subir e causar a ilusão de ótica de um ponto de luz se movimentando acima dos pilotos. A hipótese explicaria os movimentos circulares e a variação de cores, que ocorre em contato com diferentes pontos da atmosfera.

Da Redação com Folhapress/OTempo