WhatsApp libera enquetes para todos os usuários; saiba como usar

O WhatsApp confirmou na quarta-feira (16) a chegada das enquetes ao mensageiro. A novidade havia sido revelada pela empresa no dia 3 de novembro, mas só agora começou a ser disponibilizada.

Foto: DENIS CHARLET

O recurso, que já estava disponível no rival Telegram desde 2018, permite a criação de pesquisas tanto em grupos como em chats individuais. "As enquetes estão aqui! Agora tomar decisões no chat em grupo ficou ainda mais fácil e divertido", tuitou a empresa confirmando a chegada das enquetes.

Como criar enquetes no WhatsApp

A nova função já está disponível para Android e iPhones (iOS), e permite criar uma pergunta com até 12 alternativas de resposta. Veja como:

- Acesse uma conversa ou grupo no WhatsApp;

- No Android, clique na opção de anexo (ícone de clipe). No iPhone, toque no botão de mais;

- Toque em "Enquete";

- Adicione uma pergunta e, em seguida, as opções a serem votadas;

- Depois, toque em "Enviar".

Também é possível verificar todos os registros ao clicar em "Ver Votos". O WhatsApp permite checar quem do chat votou, o dia e o horário.

Com g1