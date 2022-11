Black Friday: PetLove vende itens para cães e gatos por R$ 1,99

A Black Friday de 2022 causa expectativa de recorde de vendas no varejo e, antes mesmo da data oficial, no dia 25 de novembro, o consumidor encontra uma série de promoções, de eletrônicos a utensílios para casa, de maquiagem a itens para cães e gatos. Às vésperas da data, a PetLove promove a campanha “Plantão R$ 1,99”, com promoções de produtos para pets, e promete vender itens com preços originais superiores até a R$ 1.000 por R$ 1,99.

Ofertas da Black Friday para pets são anunciadas diariamente no Instagram — Foto: Pexels/Reprodução

As ofertas são anunciadas diariamente nos stories do Instagram da marca (@petlove) e os estoques, de acordo com a empresa, são limitados. Uma das grandes atrações, anuncia a PetLove, é a cama Snooze Zazu, que originalmente custa R$ 1.399 e será vendida por R$ 1,99. As promoções continuarão a ser anunciadas até o dia 28 de novembro, após a Black Friday.

A campanha faz parte de uma estratégia de negócios de longo prazo da empresa, segundo o líder de comunicação e marca do Grupo Petlove, Filipe Botton. “Sabemos que as pessoas aguardam esse período do ano ansiosamente. Fazem economias para terem acesso a produtos aspiracionais. Por isso, a nossa Pet Friday, neste ano, foi pensada justamente para que seja um momento em que os tutores possam adquirir itens de desejo para os seus pets e não somente artigos essenciais. Nossa estratégia é construir uma narrativa em que, anualmente, as pessoas aguardem ansiosamente nossas ofertas e é esse o caminho que estamos traçando”, diz.

Com O Tempo