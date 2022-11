Rodovias federais voltam a ter 6 bloqueios nesta sexta, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse, nesta sexta-feira (18), que há seis bloqueios em rodovias federais, em um dia em que caminhoneiros convocaram, nas redes sociais, paralisações. Os bloqueios são feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitam o resultado das eleições.

Os manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), protestam contra o resultado das eleições para a Presidência da República — Foto: PRF/ Divulgação

A PRF foi questionada pela reportagem, mas não informou onde ocorrem os bloqueios, nem quais medidas foram tomadas. Nas redes sociais, a corporação disse que são seis bloqueios totais e um parcial, e que, no total, foram desfeitas 1156 interdições, desde o final da disputa eleitoral.

Em decisão no último sábado (12), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou bloquear contas bancárias ligadas a 43 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com os atos que questionam o resultado das eleições.

A decisão, de sábado (12), está sob sigilo. A Polícia Federal terá dez dias para tomar o depoimento dos alvos e indicar as diligências que entender necessárias. Nas redes sociais bolsonaristas, circulam vídeos dos bloqueios e listas de locais com paralisações. O chefe do Executivo publicou no seu perfil no TikTok, nesta manhã, um compilado de vídeos em que ele dirige caminhão, trator e ônibus, o que foi interpretado por seus apoiadores como um gesto velado de apoio.

Em diferentes cidades, apoiadores do presidente cobram as Forças Armadas para que promovam um golpe que impeça a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos primeiros dias após o pleito, grupos bolsonaristas realizaram bloqueios em rodovias pelo país. Eles também organizam manifestações em frente a quartéis.

Com O Tempo com MARIANNA HOLANDA/Folhapress