Golpe do emprego falso no Instagram: vagas na Amazon são oferecidas pelo app

Mensagens diretas e anúncios patrocinados no Instagram têm sido usados para o golpe da vaga de emprego de meio período. Os criminosos abordam os usuários e prometem ganhos financeiros altos com dedicação mínima — em geral, de poucas horas por semana.

Foto: Reprodução.

A propaganda usa o logo da Amazon para dar uma aparência autêntica à oferta. A vaga não exige experiência anterior e oferece salário de R$ 700 por dia para trabalho de período parcial. Para ser contratado, o interessado só precisa ter um celular. Para mais detalhes, o candidato deve clicar no link que leva ao WhatsApp do golpista.

Antes de aparecer no Instagram, a falsa oferta já circulava no WhatsApp. O objetivo é atrair desempregados ou indivíduos que necessitam de renda extra. Quando a vítima clica no link, é levada a um site onde supostamente trabalharia em tarefas relacionadas a pedidos em lojas online.

Em alguns casos, a vítima é induzida a fazer transferências por Pix para receber a comissão pelo trabalho realizado. Em outros, os anúncios fraudulentos podem levar à instalação de malware que podem coletar dados pessoais. Além disso, o candidato à suposta vaga fica exposto à exibição de anúncios cujo rendimento é direcionado aos golpistas.

A Meta, responsável pelo Instagram, ressalta que atividades fraudulentas não são permitidas na rede social de acordo com as Diretrizes da Comunidade. A companhia recomenda que os usuários denunciem anúncios e publicações suspeitos no próprio aplicativo.

Como evitar ser vítima?

É pouco provável que convites para vagas venham pelas redes sociais — principalmente se o candidato não tiver se registrado na empresa contratante. Sempre desconfie de abordagens em aplicativos de mensagem ou plataformas de mídias sociais. O mesmo vale para pagamentos: eles jamais são exigidos para candidaturas a vagas de emprego.

Entre os sinais de fraude estão erros ortográficos, edições ruins em imagens e respostas pouco claras. Fique atento quando houver imprecisão ou desencontro de informações. Além disso, somente preencha cadastros ou forneça dados pessoais quando tiver certeza da legitimidade do contato.

Da Redação com Itatiaia.