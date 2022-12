Ano Novo! Saiba a previsão do seu signo para o amor, finanças e saúde em 2023

Com a chegada de um novo ano, aumenta-se também as expectativas para as diversas áreas da vida. Alguns almejam um novo amor, outros mais sucesso em sua carreira profissional e, consequentemente, mais dinheiro no bolso. Também há aqueles que desejam apenas saúde, afinal, ela é fundamental para alcançar os demais objetivos.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A astróloga Naiara Tomayno analisou a previsão dos signos para 2023, mas destacou que a “Revolução Solar” - que analisa o mapa como um todo de cada indivíduo - traz informações mais precisas sobre o que esperar para o próximo ano. Além disso, outra alternativa é a “consulta preditiva de trânsitos astrológicos”.

“A Astrologia é muito certeira em indicar as principais tendências para o coletivo, mas lembramos que essas previsões podem ser ainda mais precisas de você fazer uma consulta completa com uma pessoa profissional da astrologia. Isso porque como somos pessoas tão diferentes e únicas, as situações que a vida apresenta podem nos impactar de diferentes maneiras”, orientou.

Naiara aconselha que, além do Sol, sejam levados em consideração durante a leitura o Ascendente e a Lua.

Confira a previsão para o seu signo:

Áries

Amor

Com o contraste entre a energia Ariana e Libriana em destaque por conta dos eclipses, podem haver reviravoltas nas relações, você pode passar por encerramentos ou começar novas relações. Esse ano pode ser um lembrete do quanto é bom valorizar o tempo e viver momentos agradáveis, de busca de parceria nas relações. Será um bom ciclo para aprender a ouvir e sentir prazer vendo o outro feliz.

Carreira e Dinheiro

Cuidado para não gastar demais com coisas que te dão prazer e com os eventos inesperados. Mas os trânsitos favorecem assuntos financeiros e materializam projetos que antes só existiam no campo das ideias ou no papel. Se você já trabalha e possui uma renda segura, será um ano bom para focar na sua poupança ou expandir investimentos, e se você é profissional liberal, será interessante pensar em como fechar mais contratos e oportunidades que ofereçam alguma renda própria. Você pode ganhar destaque e maior influência ou sentir mais as cobranças da chefia.

Saúde

Será importante ter cuidado com a falta de limites, principalmente se você pratica esportes, empreende, etc. Você pode observar um aumento da competitividade ou estresse. Talvez você precisará retirar um tempo durante esse ano para um repouso. Se houver um problema de saúde, ele pode ser mais duradouro, então não demore a cuidar dele.

Touro

Amor

Com os eclipses de maio e outubro no eixo Touro e Escorpião, podem haver reviravoltas nas suas relações. Com o ano astrológico começando com Vênus no mesmo signo da sua personalidade é importante não ficar egoísta e priorizar apenas o que você deseja o tempo todo.

Carreira e Dinheiro

O ano de 2023 pode indicar imprudências financeiras ou a contração de alguma dívida porque você fez compras ou gastos sem pensar. As situações que dependem de reconhecimento social, por conta da influência de Saturno, podem exigir de você mais esforço e dedicação. Tenha cuidado extra com os gastos tentadores com itens de luxo, beleza ou com questões estéticas. Você pode receber a chance de mostrar mais de poder pessoal, mas evite entrar em disputas de poder.

Saúde

Neste ano, algumas questões podem estar atrapalhando suas tão preciosas noites de sono ou deixando algum medo inconsciente aparecer, trazendo alguma questão psicossomática. O eclipse pode afetar o corpo, tenha cuidado extra com a sua saúde.

Gêmeos

Amor

É um ano bom para conhecer pessoas novas, paquerar ou trazer um ar fresco para as relações antigas. Cuidado com a impulsividade e a competitividade intelectual nas relações. Este pode ser um ano que revela desejos, mas pode indicar alguma autossabotagem para lidar com os medos e questões ocultas nas relações.

Carreira e Dinheiro

Como o emocional é muito importante para o seu financeiro, você pode agir com um excesso de empatia no qual você poderá gastar uma quantia de dinheiro maior do que você poderia para ajudar alguém, cuidado. Saturno chega cobrando responsabilidade e estrutura na carreira, isso pode gerar um aborrecimento com alguma figura em cargo de destaque. Se você tem um sonho de fazer algo maior com a sua carreira (principalmente para quem trabalha com artes ou instituições que oferecem alguma ajuda, instituições filantrópicas, etc), esse desejo pode virar uma missão. Se você está numa área de atuação muito longe dos seus sonhos, isso pode gerar uma culpa ou insatisfação.

Saúde

Neste ano, questões de saúde podem se manifestar no corpo com mais rapidez, então muito cuidado para não procurar soluções fáceis e rápidas. Guardar as coisas para si ou brigas pode ser desafiador e gerar um estresse que afeta a saúde, mas você pode ter mais motivação para fazer cuidar da saúde, fazer checkups, etc.

Câncer

Amor

Se havia alguma disputa de poder ou alguma crise, elas podem mostrar seu resultado, mas você pode perceber alguma alteração nas relações com os valores das suas parcerias, trazendo essas crises para as finanças de quem você se relaciona. Será importante nutrir as relações, mas podem haver reviravoltas sobre o que te apaixona e dá prazer, ou aparecer até alguma paixão profunda. Cuidado para não entrar em vícios ou exageros que não estão te fazendo bem.

Carreira e Dinheiro

Este pode ser um ano de rebeldia ou necessidade de se libertar, principalmente falando sobre o quanto você sente reconhecimento no trabalho. Você precisará aprender a pedir ajuda e delegar. Pare de adiar, faça coisas que te ajudem a se mostrar, tenha mais independência e pioneirismo. Cursos e viagens para fora do país podem te dar um empurrãozinho, mas cursos e contato com outras culturas também. Há trânsitos que impulsionam esse reconhecimento com estabilidade. Faça algo proveitoso para o coletivo, pois isso pode te trazer algo em troca..

Saúde

Fique mais vigilante quantos acidentes e desafios na saúde, principalmente que chegam sem você perceber e te surpreendem. Pode ser necessário algum isolamento, não adie cuidados e prevenções, inclusive no que é necessário rever.

Leão

Amor

No começo do ano você pode experimentar alguma disputa de poder ou alguma crise, mas a intenção é curar o que está desalinhado. Com os eclipses, temos um aspecto tenso para seu signo. Cuidado com erupções que vêm de teimosia. Podem haver reviravoltas. Cuidado também para não dar foco demais para o trabalho e negligenciar o amor.

Carreira e Dinheiro

Este ano pode exigir uma revisão das finanças, você pode precisar de mais organização e cortar luxos, e evitar a insegurança sobre sua capacidade de materialização. Com os eclipses no eixo, se você trabalha com mídias sociais ou educação, você pode experimentar reviravoltas nessas áreas. Pode haver alguma limitação para as finanças compartilhadas no lar e não é bom se você possui dívidas. Talvez você veja alguma cobrança, herança ou necessidade de ter mais empatia. Não é um ano bom para investimentos arriscados, compra de títulos e ações incertas. Você pode passar por alguma situação na qual você tem uma necessidade maior de lutar por si e pelo seu lugar na sociedade.

Saúde

Este ano pode trazer preocupações com a saúde de alguém da família, ou com alguma questão sobre seu processo de recuperação ou alguma questão sobre sua saúde mental/emocional. Será importante rever sua responsabilidade com a saúde.

Virgem

Amor

2023 pode revelar desejos ocultos ou coisas que não encaramos com bons olhos, tente ter mais liberdade. Cuidado com brigas, e para quem está querendo marcar o casamento ou oficializar a relação em outro nível, as coisas podem demorar mais do que você esperava. Evite o vitimismo, achar que o sacrifício merece recompensa.

Carreira e Dinheiro

Você pode experimentar reviravoltas nessas áreas. Verifique se sua precificação está justa, se você está tratando as pessoas no trabalho com diplomacia ou se você está tentando controlar tudo. Pode haver alguma limitação para as parcerias de trabalho, ou ter que repensar. Você pode passar por alguma situação na qual você tem alguma necessidade de lutar pela sua carreira, e há perigo de descrédito, atitudes impensadas ou riscos, respeite seu planejamento.

Saúde

Os assuntos de saúde passam por uma revisão, lembre-se que prevenir é melhor que remediar. Pode haver temores exagerados relacionados a questões mentais, ou até um exagero no cuidado com a saúde que lembra hipocondria. Pode acontecer questões de saúde desconhecidas ou a oportunidade de regeneração.

Libra

Amor

Evite jogos de poder nos assuntos de prazer. Você pode viver alguma revelação, retorno ou novidades na relação. Os Eclipses indicam necessidade de mais atitude, curar o autoritarismo ou co-dependência. Se houver uma vontade de fugir ou desconfiança, observe o que pode estar por trás.

Carreira e Dinheiro

Você pode viver reviravoltas, ter oportunidades de assumir seu poder pessoal, mas isso pode trazer algum medo da falta de segurança. Há uma indicação de que o trabalho do dia a dia pode ficar mais penoso, ter alguma chefia ou autoridade te cobrando mais, ou até você receber um aumento de responsabilidade. Tente ver o que pode ser transformado na sua rotina para deixar as coisas mais leves e tente se organizar mais para conseguir fazer as coisas mais como você deseja.

Saúde

Questões psicossomáticas podem aparecer, e você viver uma certa cobrança de responsabilidades na saúde ou até certa desvitalização. A recuperação fica mais lenta e o estresse no trabalho agrava a saúde. Cuidado com atrasos, confusões em diagnósticos, etc.

Escorpião

Amor

2023 ajuda a curar seu poder pessoal nas relações e sua necessidade de estabilidade. Pode haver novas paixões que viram relacionamentos, pedidos de casamento, relações ficando mais sérias, ou bom entendimento entre casais.

Carreira e Dinheiro

Este pode ser um ano com gastos repentinos das parcerias de trabalho ou nas relações. Organize-se para evitar dívidas inesperadas ou o aumento de dívidas atuais. A boa notícia é que você pode passar por uma expansão do trabalho, para quem empreende, pode haver um aumento de clientes e oportunidades, e para quem trabalha para uma empresa, poder haver mais independência. Os assuntos do seu propósito de vida podem chegar com certa rebeldia.

Saúde

Cuidado para que a falta de limites com prazeres, bebidas, etc. não acarrete alguma consequência para sua saúde. Pode haver dores de cabeça ou sintomas de estresse.

Sagitário

Amor

O primeiro trimestre pode indicar brigas e aborrecimentos na relação, disputas e competitividades, especialmente para saber quem sabe mais. Pode haver reviravoltas na área das paixões, e vai ser um ano bom para repensar em como você tem lidado com a relação entre impor suas necessidades e querer agradar os outros. Para quem estiver tentando engravidar, esse pode ser um ano de sorte.

Carreira e Dinheiro

Você terá a oportunidade de se fortalecer nos seus meios de comunicação, e de rever sua relação com dinheiro. Como está sua responsabilidade e poder? Quais hábitos tóxicos você precisa cortar? Pode haver uma expansão e sorte para materialização, e estabilidade no trabalho, mas você pode ter alguma dor de cabeça por excesso de auto indulgência e ficar esperando prazer demais em tudo. Há uma oportunidade de tomar mais atitude na carreira e rever suas atitudes, mas você pode experimentar uma limitação ou insegurança.

Saúde

Cuidado com sua alimentação, e excesso de auto indulgência. Esse ano pode trazer algum imprevisto na saúde, mantenha seus check ups em dia. Cuidado com a garganta, tireóide, pescoço, e diagnósticos que ficam escondidos por um tempo.

Capricórnio

Amor

Em 2023 pode ser interessante para você se permitir mais e focar mais no prazer. Aproveite mais o lado material da vida com quem você ama. Programe-se para cozinhar juntos, fazer massagens e coisas que falem sobre os 5 sentidos. A estabilidade pode ser um assunto que chama a atenção.

Carreira e Dinheiro

Você pode experimentar a necessidade de cortar algum hábito tóxico nas suas finanças, ou ver algum ciclo se encerrando. Pode ser interessante analisar suas relações de poder, como você tem lidado com a responsabilidade da presença da sua personalidade na sua carreira e também como tem sido sua liberdade e o papel das questões sociais. Algo do passado pode aparecer e haver reviravoltas. Cuidado com a falta de paciência ou para não tomar alguma atitude na tentativa de agradar alguém, e acabar se surpreendendo com o que acontece.

Saúde

Tenha cuidado extra para evitar imprevistos ou acidentes, pode vir de uma distração, estresse mental, ou desafios de estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Organize-se ao máximo.

Aquário

Amor

Neste ano vai ser interessante você pensar se não tem buscado liberdade e autenticidade em excesso e em detrimento da estabilidade e de conseguir pensar nas suas prioridades. O ideal é conseguir equilibrar essas prioridades, que a princípio são muito diferentes. Há uma indicação de que será necessário bastante comunicação, pois você pode se revoltar com a necessidade de submissão aos caprichos do outro.

Carreira e Dinheiro

A entrada de 2023 vai te levar a ter mais responsabilidade e disciplina com dinheiro. Talvez você precise tomar alguma atitude para ajudar alguém e isso te custar alguma limitação, tente se planejar mais. Você pode receber alguma função que pode até melhorar sua situação financeira, mas que vai te exigir muito mais responsabilidade, mas é possível que haja atraso nas entradas e promoções ou até certos obstáculos para os projetos financeiros. Este ano te convida a deixar algo do passado que já não está tão bom.

Saúde

Pode haver a revelação de alguma sombra ou desafio que pode afetar sua saúde. Algum encerramento ou estresse emocional pode mexer com você e agravar alguma questão que você já possui, cuide do seu emocional.

Peixes

Amor

Em 2023 você vai precisar repensar suas exigências, a relação entre se dedicar e sacrificar fica tensa. Cuidado para não passar do limite e esperar que o outro faça o mesmo. Vai ser melhor se relacionar com pessoas que entreguem clareza, coesão e pés no chão na relação.

Carreira e Dinheiro

Este ano pode indicar reviravoltas na profissão, ciclos podem se encerrar ou os planos mudarem drasticamente. Com Júpiter, aumenta a possibilidade de gastos exagerados e impensados. Mas se você souber canalizar e direcionar, pode ser a oportunidade de vencer alguma competição ou focar nos seus empreendimentos. Fazer algo com independência e pioneirismo pode ajudar. O ano de 2023 pode te ajudar a alcançar um nível maior de estabilidade na sua comunicação, mas pode haver um período de austeridade financeira.

Saúde

Você pode passar por uma desvitalização, alguma preocupação ou um peso maior no cuidado com o corpo. Cuidado com excesso de auto indulgência, escapismo e vícios. Inclusive porque você pode estar se sacrificando e cansado para ajudar os outros. Há uma chance de olhar para seus medos e trazer cura e regeneração.

Com Itatiaia