Baleias encalham em praia de Arraial do Cabo e banhistas se desesperam pensando ser ataque de tubarão; veja o vídeo

Três baleias encalharam no sábado (31) na Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, mas banhistas entraram em pânico pensando se tratar de um ataque de tubarão contra os outros animais.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Um vídeo (veja abaixo) que circula nas redes sociais mostra gritos, correria e outro grupo tentando ajudar os animais que se debatiam na orla da praia.

As imagens mostram ainda a água escura, sugerindo mancha de sangue. APrefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Fundação do Meio Ambiente (Funtec), disse que uma equipe foi verificar a situação, mas, quando chegou, os animais não se encontravam mais no local, provavelmente, tendo conseguido voltar para o mar.

Disse ainda que está apurando o que provocou o encalhe. Confirmando que, realmente, não havia tubarão e sim cetáceos odontocetos, que são espécies de baleias.

A Funtec alertou ainda sobre a importância de não se aproximar dos animais encalhados e não tocar neles para evitar acidentes e manter a segurança de todos.

"Nesses casos o mais aconselhável é aguardar a chegada de equipes especializadas para ajudar o animal", disse.

De acordo com o biólogo especialista em cetáceos, Marcelo Tardelli, é muito provável que a espécie seja cachalote anão.

"Se confirmada, é a primeira vez que essa baleia aparece em Arraial e é considerada uma espécie rara, sendo um importante registro para a ciência", ressaltou o município.

A Prefeitura lembrou que em 2012 aconteceu um encalhe em massa de golfinhos no mesmo local.

Da Redação com G1