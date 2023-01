Carteira de habilitação volta a ter até 30 dias para renovação; veja como fica

O prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) volta a ser de até 30 dias, a contar da data de vencimento, a partir desta segunda-feira (2). Por causa da Covid-19, que paralisou diversos serviços, em novembro de 2021 o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou um cronograma de renovação, a partir de março de 2020- quando a pandemia foi decretada– com datas escalonadas meses à frente do vencimento.

O prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) volta a ser de até 30 dias — Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A ideia era que motoristas não fossem de uma vez aos postos do Departamento de Trânsito (Detran) para atualizar o documento. A data de renovação esticada terminou em dezembro -pessoas que tiveram a carteira vencida no último mês de 2022 podem fazer a renovação até agosto de 2023.

É aí que o motorista precisa prestar a atenção. Com o fim do período emergencial, quem tem a carteira com prazo até janeiro de 2023 renova sete meses antes de quem teve o documento vencido em dezembro de 2022, por causa dos dois calendários que coexistirão nos próximos meses.

Não regularizar o documento no prazo correto é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O novo CTB, aprovado em abril do ano passado, ampliou a validade da carteira de habilitação para dez anos para motoristas com menos de 50 anos de idade -antes a validade era de cinco anos. Para conseguir renovar o documento é preciso estar com a carteira em situação regular, sem suspensão ou cassação.

PRAZOS REPRESADOS PARA RENOVAR A CNH

Data de vencimento - Até quando vai a renovação

maio de 2022 31 de janeiro de 2023

junho de 2022 28 de fevereiro de 2023

julho de 2022 31 de março de 2023

agosto de 2022 30 de abril de 2023

setembro de 2022 31 de maio de 2023

outubro de 2022 30 de junho de 2023

novembro de 2022 31 de julho de 2023

dezembro de 2022 31 de agosto de 2023

Com O Tempo/Folhapress