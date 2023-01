Pelé é velado na Vila Belmiro nesta segunda; assista ao vivo

Começou, na manhã desta segunda-feira (2), o velório de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. O corpo está sendo velado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, do Santos Futebol Clube. A cerimônia está prevista para durar 24h.

Foto: Reprodução/Internet

Os admiradores do ex-jogador podem acessar o funeral pelos portões 2 e 3 do estádio. O público geral passa por um tablado colocado a aproximadamente cinco metros do local do caixão de Pelé.

Veja o vídeo, de publicações das redes socais, do corpo do Rei chegando a Vila Belmiro nesta segunda:

Enterro

Após o período na Vila, na manhã terça-feira (2), o corpo do ex-jogador seguirá em cortejo pelas ruas da cidade de Santos, com forte esquema de segurança, passando pela casa da mãe do Rei, dona Celeste, a caminho do Memorial Necrópole Ecumênica, onde ele será enterrado, apenas com a presença da família.

O ex-atleta mineiro, de Três Corações, faleceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), na quinta-feira (29), aos 82 anos, após enfrentar uma batalha contra um câncer no intestino, desde 2021.

Com Hoje em Dia