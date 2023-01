Anvisa aprova tratamento para obesidade com injeção semanal

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou, por meio de publicação no Diário Oficial da União, o primeiro tratamento para sobrepeso e obesidade via injeção semanal. O medicamento usado será a semaglutida 2,4mg, também conhecida comercialmente como Wegovy.

Usada em países como os EUA e o Canadá, a chamada caneta de semaglutida deve ser usada apenas com supervisão médica. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, o método pode fazer com que pacientes percam, em média, 15% do peso corporal em pouco mais de um ano. “A substância consiste em um hormônio que sinaliza ao cérebro a sensação de saciedade”, explica o informativo da Abeso.

O Wegovy já era aprovado no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2. A decisão da Anvisa foi bem avaliada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Meteorologia. “É uma notícia importante para a especialidade e os endocrinologistas. O trabalho do especialista é fundamental neste momento para a condução adequada do tratamento que conta, agora, com mais uma ferramenta extra”, comentou o Dr. Paulo Miranda, presidente da SBEM Nacional.

A SBEM reforça que o tratamento medicamentoso da obesidade é parte deste acompanhamento, que deve incluir alimentação saudável, prática da atividade física, controle emocional, ida ao endocrinologista e exames quando necessários.

Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas – 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. Esse número continua aumentando. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas – adultos e crianças – ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas.

