Tigre ataca domador durante apresentação de circo

Está circulando pela web um vídeo impressionante que mostra um domador sendo atacado por um tigre durante uma apresentação de circo. A tragédia aconteceu na cidade de Surbo, na Itália.

Depois de ser atacado por tigre, homem ficou severamente ferido e foi levado para hospital — Foto: Reprodução/Twitter

No registro, é possível ver o domador durante o espetáculo com um tigre. Subitamente, ele é atacado por outro animal da mesma espécie por trás, arrastado e mordido diversas vezes. Já no chão, o homem é socorrido por seu assistente que o salva ao bater no animal com uma mesa

Rapidamente, a vítima foi levada para o hospital Vito Fazzi, com ferimentos graves no pescoço e em uma das pernas. Porém, ele não corre risco de morte.

O domador foi identificado como Ivan Orfei de 31 anos. Ele faz parte de uma tradicional família circense italiana, que já se apresentou no Brasil.

Com relação ao tigre, ele foi isolado e passou por exames veterinários. Além disso, a Associação Italiana de Defesa dos Animais e do Meio Ambiente apresentou uma denúncia com o objetivo de verificar as condições nas quais o tigre vive.

Com O Tempo/Diário do Nordeste