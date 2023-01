Saiba qual é o preço e quando chegará ao Brasil a 1ª injeção para tratar obesidade

Depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do Wegovy (semaglutida 2,4mg), a primeira injeção para tratar a obesidade no Brasil, as buscas pelo medicamento dispararam. Dentre os principais questionamentos estão: quanto custará, quando estará disponível para compra e como a substância que promete reduzir em 17% o peso, durante o tratamento de um ano, age no corpo.

Wegovy é a primeira injeção oficialmente liberada para tratar a obesidade — Foto: Reprodução

Gerou ainda mais repercussão pois a substância semaglutida já é liberada no país, mas em outras injeções de uso diário. O Ozempic é um deles e, inclusive, é indicado por alguns médicos para perda de peso entre os obesos. A diferença é que o Ozempic, na bula, é recomendado para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), já o Wegovy para tratar a obesidade.

Confira abaixo uma seleção do que se sabe até o momento sobre o remédio.

Quanto vai custar o Wegovy

O principal questionamento relacionado ao medicamento ainda não tem uma resposta definida. Isso porque a aprovação do uso no Brasil é um primeiro passo para a comercialização, mas a tabela de preço ainda não foi estipulada pelos órgãos responsáveis. No entanto, o Wegovy nos Estados Unidos, onde já é liberado e vendido, custa US$ 1.349. Convertendo o valor para o real, algo em torno de R$ 7 mil, para uma caixa suficiente para uso durante 28 dias.

Mas a fabricante do remédio, o Novo Nordisk, frisou em nota que não há estimativa de preço do Wegovy no país “ainda visto que o mesmo está em definição pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)”.

Quando o medicamento chegará ao Brasil

A data em que o Wegovy (semaglutida 2,4mg) estará disponível para compra nas prateleiras das farmácias também não está determinada. No entanto, a estimativa é de que esteja à venda a partir do segundo semestre. A fabricante Novo Nordisk informou que depois de passar pela CMED, "seguirá os demais trâmites de importação e logística para, somente após isso, chegar às farmácias, o que pode atingir o segundo semestre."

Quem pode usar o medicamento

Em nota técnica publicada nesta semana, a Anvisa informa que o Wegovy (semaglutida 2,4mg) é indicado para adultos com índice de massa corporal (IMC) acima de 30 (o que caracteriza obesidade) ou 27 (sobrepeso). Contudo, neste caso, apenas para os pacientes que têm pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como pré-diabetes, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono ou doença cardiovascular.

Como a semaglutida funciona no organismo

O medicamento atua como um inibidor de apetite do corpo, uma vez que imita um hormônio chamado GLP1, que é liberado após a refeição. Na prática, ele provoca a sensação de saciedade ao cérebro. De acordo com a Anvisa, o GLP-1 reduz o peso corporal "por meio da redução de ingestão de energia via indução de sensações de saciedade e satisfação e da redução da sensação de fome". Além disso, a agência destaca que a semaglutida tem um potencial terapêutico único devido a seus efeitos combinados não apenas sobre o peso corporal, mas também sobre o metabolismo da glicose e outras comorbidades relacionadas ao peso.

Onde a semaglutida é vendida

A semaglutida já está aprovada para comercialização nos Estados Unidos, União Europeia, Japão, Canadá, Brasil e em vários outros países sob os nomes comerciais Ozempic (injeção) e Rybelsus (via oral).

Qual a diferença do Ozempic e do Wegovy

Os dois medicamentos têm como base a mesma substância, a semaglutida. Contudo, o Ozempic é recomendado para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Porém, alguns médicos já indicam o Ozempic para o tratamento da obesidade, mesmo que a bula não faça essa indicação. Já o Wegovy foi aprovado pela Anvisa especificamente para a perda de peso em obesos ou pessoas com sobrepeso.

Contra-indicação e efeitos colaterais do medicamento

Como o medicamento ainda não está disponível para venda, também não tem bula divulgada. Mas já se sabe que a semaglutida não é indicada para grávidas ou pessoas que estejam amamentando. A bula do Ozempic, que também utiliza a semaglutida, informa que a substância não é recomendada em crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade.

Dentre os efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento com a semaglutida estão náusea, diarreia, vômito, baixa glicemia, indigestão, refluxo ou azia, dor ou inchaço no estômago, constipação, cálculo biliar, sensação de tontura e sensação de cansaço, gases, além das perdas de peso e apetite

O que dizem os especialistas

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) celebrou a aprovação do uso do Wegovy, mas destacou que ele deve ser utilizado somente após prescrição de um especialista e acompanhado de uma alimentação saudável e prática de atividade física. Além disso, conforme a SBEM, o paciente deve fazer o controle emocional, ir ao endocrinologista e fazer exames quando necessários.

“É uma notícia importante para a especialidade e os endocrinologistas. O trabalho do especialista é fundamental neste momento para a condução adequada do tratamento que conta, agora, com mais uma ferramenta extra”, comentou Paulo Miranda, presidente da SBEM Nacional.

Em nota, a SBEM destacou que atualmente são cerca de 764 milhões de pessoas convivendo com a obesidade, que é classificada como doença, e, por isso, a importância de ter mais um medicamento para ajudar no tratamento dos pacientes.

Com O Tempo