Mulher se finge de morta para não pagar de dívida de R$ 1,4 mil

O objetivo de Liza Dewi Pramita era de escapar da dívida de 4,2 milhões de rúpias Indonésicas - algo equivalente a R$ 4,2 mil - e, para isso, ela decidiu forjar a própria morte. Com a ajuda da filha, ela publicou uma foto de seu 'cadáver' no Facebook para afugentar sua cobradora, mas a tentativa não saiu como o esperado.

Mulher pediu a filha para publicar foto de seu 'cadáver' para correr de credora — Foto: Reprodução/Facebook

Na imagem postada na rede social, ela aparece com a cabeça e parte do corpo envolvidos em um pano branco e com pedaços de algodão enfiados nas narinas.

A imagem, no entanto, não convenceu Maya Gunawan, mulher que fez o empréstimo. Em entrevista para o "Indonesia Posts English", ela disse: "Havia muitas coisas estranhas. Por isso que, na época, eu não consegui acreditar imediatamente. Quando liguei para o marido dela para fazer uma videochamada, ele não quis desligar imediatamente".

O empréstimo teria surgido por meio de um grupo de Whatsapp chamado Arisan, popular no país. Depois de solicitar o empréstimo, Maya procurou informações sobre Liza e, após receber boas recomendações, deu continuidade.

No entanto, depois que o pagamento do empréstimo, marcado para o dia 20 de novembro de 2022, não aconteceu, a credora começou a suspeitar. Maya insistiu em receber e mandava mensagens constantes para Liza, que parou de responder. No dia 11 de dezembro, a credora recebeu a notícia da morte da devedora, pelo perfil da filha no Facebook.

Esperta, Maya duvidou da postagem e confrontou a filha de Liza, que acabou revelando toda a farsa. No entanto, a mãe caloteira não foi mais localizada.

Com OTempo/ Extra Not Found