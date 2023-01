Polêmica nas redes sociais: Gusttavo Lima perde contrato de R$ 1 milhão após expulsar fã em show; veja vídeo

O show de Gusttavo Lima, que seria realizado no próximo dia 19 de janeiro em Cratéus, no Ceará, foi cancelado, de acordo com a jornalista Samila Gomes. A decisão ocorre após o sertanejo expulsar uma fã de uma festa de Réveillon em Fortaleza no último domingo (1º). Na ocasião, a mulher jogou água nele e ele pediu a intervenção de seguranças.

Foto: Reprodução/Internet

Elder Leitão, que contratou o show do artista, pagaria cachê de R$ 1 milhão ao cantor. No entanto, devido ao episódio, ele optou por cancelar a apresentação.

A arquiteta Virgínia Bandeira, que foi expulsa do show, falou sobre a situação nas redes sociais. Ela conta que jogou água no cantor após ele se posicionar politicamente. "Foi pago um valor caro para eu acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que massacrou os brasileiros", disse.

De acordo com ela, “brincadeiras” de cunho sexual também a deixaram incomodada no show - que tinha menores de idade. "Aumentou minha indignação, tenho uma filha menor de idade e não gostaria que ela estivesse lá assistindo", afirmou.

No entanto, ela diz que se excedeu. “Estava em uma festa onde é natural que as pessoas bebam. Tenho humildade de reconhecer o meu excesso”, afirmou.

Relembre

Gusttavo Lima tomou uma medida drástica durante show realizado no último domingo (1º). O Embaixador decidiu expulsar uma mulher do local após ela arremessar bebida nele, de acordo com o relato de fãs que acompanhavam a apresentação do sertanejo.

Ainda conforme fãs, ela atirou a bebida pelo menos duas vezes no cantor. Porém, ele ignorou. Na terceira tentativa, ele acionou os seguranças, que conduziram a mulher à saída.

“Respeito é o mínimo, viu coleguinha? Respeito não se compra, você nasce com ele. E por falar em respeito, você não tem [...] Tira ela daqui, se não eu tiro”, disse Gusttavo Lima na ocasião.

Com Itatiaia