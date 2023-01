Tradições brasileiras: Aprenda simpatias para dinheiro e prosperidade para o Dia de Reis

Aguardado pelos supersticiosos, o Dia de Reis, comemorado nesta sexta-feira (6), é a data para colocar em prática rituais que garantam fartura o ano inteiro. A simpatia mais conhecida é a da romã, fruta símbolo de dinheiro e prosperidade. Reza a lenda que quem se curva à tradição não passa aperto financeiro. Então, não custa nada tentar a sorte, certo? Veja algumas que o Hoje em Dia separou.

Ter saúde, amor, paz e dinheiro

Pegue uma romã, retire 9 sementes e peça aos três reis magos (Baltazar, Belchior e Gaspar) que nesse ano você tenha muita saúde, amor, paz e dinheiro. Em seguida, guarde 3 sementes na carteira para que nunca falte dinheiro. Coma 3 e as que sobrarem jogue para trás fazendo mais um pedido especial.

Ter dinheiro o ano todo

Primeiro, coloque uma romã dentro de um saquinho de pano de cor vermelha e ofereça aos três reis magos: Baltazar, Belchior e Gaspar. Depois, coloque-o atrás da porta da sala, como um patuá (espécie de saquinho de couro ou de pano contendo orações, salmos ou pequenos objetos).

Deixar as contas em dia

Corte uma romã ao meio e chupe três sementes. Coloque-as em um pedaço de papel azul e dobre quatro vezes. Fixe o pensamento nos três reis magos e faça um pedido a cada um. Carregue o papel na carteira durante um ano. Depois, jogue fora e refaça a simpatia. Se possível, faça o patuá no dia 6 de janeiro.

Boas energias

Cansado de sofrer? Essa simpatia é para quem quer ter um ano livre recheado de sorte, amor, dinheiro e paz. Escreva com lápis no batente superior da porta de entrada da casa os nomes dos três reis magos, um ao lado do outro. Depois, faça a seguinte oração para proteção da residência e família: "Assim como trouxeram luz para Jesus, que tragam boas energias para a minha casa, protegendo os meus familiares. Amém".

Fartura no lar

No Dia de Reis, coma seis sementes de uma romã, separando os caroços. Enquanto isso, repita as seguintes palavras: "Assim como os reis magos presentearam Jesus Cristo, também haverão de me ajudar em tudo o que precisar. Amém". Embrulhe outras três sementes em uma nota de baixo valor e deixe na bolsa ou carteira. As outras três sementes, coloque em uma gaveta de roupas. Só se desfaça delas no próximo Dia de Reis, jogando no lixo e usando o dinheiro normalmente.

Proteção no lar

No Dia de Reis, faça um saco de linho branco com 7 cm de largura e 12 cm de altura. Na borda, coloque uma bonita fita de cetim amarela. Encha-o com lentilha crua, arroz cru, 16 moedas e um pequeno ímã. Em seguida, leve a borda do saco até a boca e faça os pedidos ali dentro, fechando depois com dois nós com a fita. Deixe em um lugar alto, na entrada da casa. Tanto faz deixar aparecendo ou esconder. O importante é acreditar e pedir com muita fé.

