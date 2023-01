Golpe do IPVA 2023: casos se espalham por vários estados e estão em alerta

O golpe do IPVA 2023 já está nas ruas e chegou junto com o pagamento do imposto obrigatório em todo início de ano. Por isso, é importante que motoristas tenham atenção para não se atrair por descontos suspeitos ou pagar boletos falsos.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Similar ao que já havia acontecido com os golpes de boletos do IPTU no Rio de Janeiro, já existem registros de fraudes do IPVA 2023 por todo o país.

Como funciona o golpe do IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto que os estados e o Distrito Federal cobram de pessoas que possuem veículos, todo ano. A arrecadação tem normas próprias de cada estado, mas, em geral, é uma alíquota baseada no valor do carro segundo a tabela FIPE.

Além disso, há doenças que garantem a isenção do IPVA para algumas pessoas.

Segundo dados do Detran, 11 estados e o Distrito Federal enviam boletos físicos via Correios para o pagamento. São eles: Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Distrito Federal.

No Rio Grande do Sul, o envio não é do documento e, sim, apenas de uma notificação do valor do IPVA.

Por sua vez, os outros estados possuem a emissão online da guia através do Detran de cada um deles.

O golpe do IPVA 2023 acontece quando o contribuinte recebe por e-mail, SMS ou Whatsapp um boleto falso em seu nome. Ou seja, mesmo que o cidadão pague o imposto, ele continuará devendo porque o documento é uma fraude.

Além disso, o Detran também não liga para nenhuma pessoa realizando a cobrança.

Dentre as recomendações principais, a melhor forma de evitar cair em um golpe do IPVA 2023 é só pagar boletos com emissão do site oficial do Detran do seu estado. Outras medidas importantes são:

Não passar dados pessoais em ligações que receber sobre o IPVA 2023;

Confirmar informações em canais oficiais;

Bloquear números que enviam boletos e denunciar contatos que se passam pelos órgãos oficiais;

Conferir no site do Detran do seu estado os valores e descontos para o pagamento do IPVA antecipado;

Na dúvida, entre em contato com a instituição antes de pagar qualquer boleto. Dessa forma, você evita cair em golpe do IPVA 2023.

Com JC Online