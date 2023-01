Abastecer com etanol é desvantajoso neste momento? Entenda

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 22 Estados na semana passada, encerrada no sábado, 7. Já em outros três Estados e no Distrito Federal os preços recuaram. No Acre não houve apuração das cotações. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 3,62% na semana em relação à anterior, de R$ 3,87 para R$ 4,01 o litro.

Etanol está mais caro — Foto: André Fossati

O etanol começou o ano mais caro também em Belo Horizonte e região. O preço saiu de R$ 3,80, no final de dezembro, e chegou a R$ 3,99, no início de janeiro. Hoje, o combustível não compensa para o motorista, pois o valor médio corresponde a 80% do preço da gasolina. Por uma questão de rendimento do motor do carro flex, o derivado da cana só compensa abastecer se o preço for até 70% do valor do litro da gasolina.

Um dos motivos para a alta do preço do etanol é a baixa oferta do produto no mercado. A cana está na entressafra, que dura, geralmente, entre novembro e abril de cada ano. A colheita mais forte só começa mesmo no quarto mês do ano, o que impulsiona a oferta e os preços tentem a cair. Vale lembrar que a cana é matéria prima também para açúcar, que é uma commodity internacional. Produtores costumam canalizar a produção de cana para o açúcar, em detrimento ao álcool combustível, quando o preço está atraente.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do litro do combustível subiu 4,23% na semana, de R$ 3,78 para R$ 3,94. Amapá registrou a maior queda porcentual de preços na semana, de 2,44%, de R$ 4,92 para R$ 4,80. Já a Bahia foi o Estado com o maior avanço de preços na semana, de 11,39%, de R$ 4,04 para R$ 4,50 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,28 o litro, em São Paulo, e o maior preço estadual, de R$ 6,37, foi registrado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,86, foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado em Roraima, com R$ 4,85 o litro. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 4,16%. O Estado com maior alta porcentual no período foi a Bahia, com 15,09% de aumento no período, de R$ 3,91 para R$ 4,50 o litro.

Com O Tempo