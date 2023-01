Bolsonaro é internado em hospital dos Estados Unidos com fortes dores abdominais

O ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), foi internado em um hospital do Estados Unidos nesta segunda-feira (9).

(Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A informação é do colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Segundo o artigo, Bolsonaro estaria internado no AdventHealth Celebration, um hospital com 220 leitos nas imediações de Orlando, na Flórida. Conforme apuração do colunista, o motivo seriam fortes dores abdominais.

O ex-presidente tem histórico de internações e procedimentos desde a facada sofrida em 2018, durante campanha política em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A mais recente ocorreu em novembro, quando deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

Com Hoje em Dia