Homem tenta derrubar casa de vizinho após briga, mas acaba morto com cinco tiros

Uma briga entre vizinhos chegou ao ápice na Itália. Depois de algumas discussões, um dos vizinhos tentou derrubar a casa do outro com uma escavadeira. Porém, ele foi morto com cinco tiros pelo homem cuja casa estava prestes a ir para o chão.

Momento em quem homem tenta derrubar a casa de vizinho com uma escavadeira — Foto: Newsflash/Divulgação

Segundo relatos, Sandro Mugnai era visto discutindo com seu vizinho Gezim Dodoli, trabalhador imigrante da Albânia. Os motivos variavam entre música alta, o cheiro ruim que vinha dos canos e também os limites dos terrenos onde estavam as respectivas casas.

Na última quinta-feira (5), a briga entre eles chegou a outro patamar. Sandro jantava com sua família quando começou ouvir um ruído muito forte. Todos ficaram chocados ao ver que Gezim havia estacionado uma escavadeira em frente a casa.

Sandro pediu que o vizinho parasse com aquele ataque, mas não foi ouvido. Quando Gezim encostou com a escavadeira na casa, o morador o atingiu com cinco tiros de espingarda. O albanês morreu no momento, dentro da cabine do veículo. Sandro foi preso.

Com O Tempo Com informações de "Daily Mirror")