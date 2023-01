‘Todo Dia A Mesma Noite’: Série brasileira vai relembrar incêndio da Boate Kiss 10 anos depois; veja trailer

O incêndio na Boate Kiss, que matou 242 jovens em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa 10 anos neste mês. Para que a tragédia seja sempre lembrada, a Netflix produziu uma série com detalhes de como tudo ocorreu naquele 27 de janeiro de 2013.

“Todo Dia A Mesma Noite” é baseado no livro de mesmo nome da jornalista Daniela Arbex. Na obra, ela reconta a história pela perspectiva de sobreviventes, familiares de vítimas, socorristas e equipe médica que atuou no dia do incêndio.

