PF prende mulher apontada como uma das organizadoras de atos em Brasília

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira (10/1) Ana Priscila Azevedo. A mulher é apontada por ter vínculos a grupos no Telegram e a página em redes sociais onde grupos se organizaram para realizar os atos golpistas do último dia 8 de janeiro. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Foto: Reprodução internet

A bolsonarista aparece em vídeos durante os ataques golpistas e é responsável por páginas no Twitter e Instagram em que a ação foi incentivada. Ela também é responsável por um grupo no Telegram no qual foram convocados a vinda de manifestantes para Brasília.

Mesmo após os ataques, Ana Priscila seguiu com postagens em grupos de telegram bolsonaristas. Em um deles, chamado de A queda da Babilônia, a mulher afirma que está levando a culpa pelos ataques: “Os caras armaram e colocaram tudo para cima de mim. Assassinaram minha reputação e não minha consciência", disse.

