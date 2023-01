Homem compra celular de R$ 2,5 mil na internet e recebe tijolo com minhocas

Um homem de 40 anos foi vítima de um golpe ao comprar um smartphone novo pela internet. Depois de pagar o valor de R$ 2,526,00, ele teve a infeliz surpresa ao receber um tijolo com minhocas vivas. O caso aconteceu em Sidrolância, no Mato Grosso do Sul.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Ele fez um registro pelo qual é possível ver duas minhocas se movendo sobre o tijolo. Segundo a vítima, a encomenda chegou intacta e completamente lacrada.

O celular foi encomendado no dia 3 de janeiro e entregue antes da data prevista, como conta a vítima do golpe. Em entrevista para o g1, ele também disse que faz compras com frequência, pela internet, e nunca havia passado por situação semelhante.

“Comprei o celular para o filho de um amigo, quando a encomenda chegou vimos que ao invés de entregarem o aparelho, a caixa tinha um pedaço de tijolo maciço que tinha até minhocas vivas. Sempre faço compras pela internet e nunca tinha passado por isso”, relatou.

