Garota de 12 anos esfaqueia e mata irmão mais novo

Uma menina de 12 anos foi posteriormente levada sob custódia da polícia, após esfaquear o irmão de 9 anos até a morte. O crime ocorreu na última sexta-feira (6/1), em Tulsa, no estado de Oklahoma (EUA). As informações são da ABC News

Vítima foi morta pela irmã dentro de casa — Foto: Pixabay / divulgação

“Os policiais descobriram que os pais das crianças estavam dormindo no andar de cima quando a filha de 12 anos acordou os pais e disse que havia esfaqueado o irmão de 9 anos”, informou o Departamento de Polícia de Tulsa.

De acordo com o Departamento de polícia da região, disse que assim que chegaram ao local, os paramédicos e os bombeiros estavam no local, socorrendo a vítima de 9 anos. A vítima foi levada às pressas para o hospital e submetida a cirurgia, mas não resistiu.

O nome da vítima e da irmã não foram revelados pela polícia. A jovem está detida no Family Center for Juvenile Justice, informou a polícia. Os pais estão colaborando com as investigação, mas ainda não se sabe a motivação do crime.

De acordo com a lei do estado de Oklahoma, qualquer criança com menos de 13 anos não pode ser processada como um adulto por acusações criminais de assassinato.

