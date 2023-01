Mulher tem perna e dedos amputados depois de lipoaspiração

Uma mulher de 43 anos teve sonhos destruídos depois de passar por um procedimento de lipoaspiração nas costas e no abdômen em Goiânia. Ela teve complicações graves após a cirurgia, descobriu uma infecção generalizada, entrou em coma e, quando acordou, estava sem uma das pernas. Além disso, ela perdeu os dedos da outra perna e de uma das mãos.

Consequências de lipoaspiração causaram amputação de membro inferior e dedos de mulher em Goiânia — Foto: Arquivo Pessoal

No centro médico, a servidora pública Indialma Antunes de Oliveira teve uma parada cardíaca e precisou ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e acabou entrando em coma. Ao todo, ela ficou 40 dias internada.

"Quando acordei do coma, só movimentava a cabeça e estava com três amputações e sem saber quando voltaria a ter movimentos e se voltaria, pois os médicos me diziam que não poderiam me dar essa certeza", disse Indialma ao g1.

A cirurgia e as consequências para a vida de Indialma aconteceram em julho de 2021. Nesta terça-feira (10), ela esteve junto à Polícia Civil para prestar depoimento em relação à investigação por lesão corporal. O acusado é o médico que performou a lipoaspiração nela.

Segundo a advogada do médico, não houve erro no procedimento cirúrgico nem intercorrências. A amputação teria acontecido em virtude de uma trombose sofrida por Indialma na UTI do hospital particular onde ela ficou internada.

"Fiquei com marcas e cicatrizes pelo meu corpo inteiro, além de furos no bumbum. Hoje, não posso mais fazer coisas que eu gostava, como trilhas, atividades físicas, viajar de moto, até dirigir um carro, que agora só se for adaptado", desabafou Indialma.

Com O Tempo/ informações do g1