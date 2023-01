Super bebê: Mãe dá à luz a bebê 'gigante' com mais 5 kg

Luciana Brandt, de 41 anos, se surpreendeu ao dar à luz a Maria Vitória, que nasceu com 5,046 Kg, medindo 51 cm, no Hospital Maicé, de parto cesariana em Caçador, no Oeste de Santa Catarina. A mãe conta que a filha era muito esperada e planejada, mas não imaginava que ela nasceria tão grande.

Bebê Maria Vitória na balança, pensando 5,046 kg — Foto: Hospital Maicé/Divulgação

"Ela foi muito esperada e planejada, pois eu já tenho 41 anos de idade, e meu médico disse que eu já não tinha mais óvulos para poder prosseguir com uma gestação devido a uma menopausa precoce, a Maria Vitória é minha sexta gestação, mesmo sabendo que teria poucas chances de engravidar novamente me mantive com muita fé, e Deus quis assim. Estou muito feliz pela chegada dela , e não imaginava que ela iria pesar mais de 5kg", declara Luciana.

A filha mais velha de Luciana saiu de Treze Tílias/SC para acompanhar tudo de pertinho. Angela Brandt de 23 anos conta que tudo foi muito planejado para a espera da Maria Vitória, inclusive ela mencionou que a mãe já estava guardando as roupinhas para a espera da irmã.

Com O Tempo