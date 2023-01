Homem agride passageiro dentro de avião em briga por assento

Circula pelas redes sociais, nesta semana, um vídeo que mostra o momento em que dois passageiros da companhia Biman Bangladesh Airlines trocam socos em uma disputa de assentos A confusão ocorreu no último sábado (7/1), na Índia.

As informações são da The Indian Express — Foto: Reprodução/Twitter @Bitanko_Biswas

Nas imagens é possível ver um homem sem camisa agredindo um passageiro que estava sentado na tentativa de tirá-lo do assento. Em instantes, outros passageiros se aproximam para apartar a confusão.

De acordo com portal The Indian Express, a cena teria acontecido antes da decolagem e ambos passageiros estariam alcoolizados. No entanto, não se sabe o que foi feito com os envolvidos na briga.

A Biman Bangladesh Airlines não se pronunciou sobre o incidente.

Com O Tempo