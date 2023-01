Carro desgovernado 'atropela' mãe e filho em estacionamento

Uma mãe e um filho de dois anos de idade foram atropelados por um carro sem motorista em um estacionamento de Blumenau (SC). Uma câmera de monitoramento flagrou a cena e o desespero da mãe e das pessoas que estavam próximas do local. Apesar do susto, os dois não ficaram feridos gravemente.

Mãe e filho foram atropelados por um carro sem motorista em Blumenau (SC) — Foto: Reprodução/Redes sociais

O caso aconteceu na última terça-feira (10), no pátio de um posto de combustível às margens da BR-470. A operadora de máquina, Geovana Pollicha, 24, e o filho dela, Victor Hugo, 2, estavam voltando de um posto de saúde quando se dirigiam até uma farmácia. As imagens mostram que um Renault Scénic atravessou, desgovernado, a área de estacionamento até atingir a criança e logo depois a mãe.

"Eu não tinha percebido nada de diferente, quando vi o carro já estava mais à frente que o limite do estacionamento. Na hora só gritei: meu filho! E com o impacto fui pressionada contra a parede e a parte da frente do carro fez um corte em minha perna", relembrou Geovana à reportagem.

Após o atropelamento, várias pessoas apareceram para ajudar a tirar o carro, incluindo um bombeiro comunitário que fez o primeiro atendimento ainda no local.

"Eles colocaram para eu sentar, pois comecei a ficar muito ruim. O bombeiro fez um pré-curativo, pois estava sangrando bastante. Uma mulher que trabalhava num salão ali perto ficou com o bebê, pois ele estava bem assustado", comenta Geovana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o Renault Scénic tenha tido uma falha no freio estacionário ou no acionamento do freio estacionário. Conforme a vítima, o dono do veículo estava nas proximidades, foi até o local quando ocorreu o atropelamento e teria oferecido ajuda com os custos de medicamentos. A identidade dele não foi divulgada.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal de Trânsito para saber se houve o registro do acidente. A Guarda informou que, como o acidente foi em um estacionamento, eles não foram acionados. A PM não respondeu até o fechamento do texto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Geovana teve um ferimento na perna direita e o filho apenas escoriações pelo corpo. Ambos foram levados ao Hospital Santo Antônio para avaliação médica e liberados no mesmo dia. "Estou aliviada por ele estar bem, porque só uma mãe sabe o sentimento de ter o filho bem e com vida", resume Geovana.

Não há infração de trânsito no caso do acidente

Procurada pela reportagem, Márcia Pontes, que é especialista em segurança de trânsito, explicou que neste caso do acidente não há infração de trânsito, porque não existe tipificação no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para atropelamento em veículo sem motorista. "As implicações já são judiciais, como negligência", afirma.

De qualquer forma, o proprietário do veículo pode ser responsabilizado pela falha. "Tudo que acontece com o carro, o proprietário poderá responder judicialmente, seja pela suspeita de falha causada por intervenção humana ou mecânica", comenta a especialista.

Com O Tempo/Giorgio Guedin/Folhapress