Um caminhão bateu sequencialmente em vários veículos em acidentes registrados neste sábado (14), em diversos pontos de Curitiba, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As batidas começaram no início da manhã, por volta de 8h. Assista abaixo.

O trajeto do caminhão e todos os pontos da capital onde ocorreram batidas ainda não foram confirmados.

Relatos de testemunhas à reportagem e à RPC dão conta que as primeiras batidas em Curitiba aconteceram na região do bairro Campina do Siqueira.

Relatos de testemunhas também apontam um possível trajeto do motorista, cruzando a capital:

- Entrou na cidade pela região do Parque Shopping Barigui;

- Seguiu até a trincheira Mário Tourinho (Seminário);

- Passou pelo chafariz dos Anjos (Fonte de Jerusalém);

- Seguiu pela República Argentina;

- Foi visto na região do Shopping Palladium;

- Seguiu pela Pedro Gusso, no Capão Raso;

- Passou pela João Bettega e seguiu até a Cid Campelo, na CIC.

O autônomo Lucas Dumaneski filmou o caminhão passando ao lado dele, logo após uma batida, no Seminário.

"Desde o viaduto não tinha viatura nenhuma atrás dele. Perto do Hospital do Trabalhador começaram a passar viaturas atrás dele. Ninguém sabia de nada [que estava acontecendo]".

Ainda não há informações oficiais sobre feridos, número final de quantos veículos e pessoas foram atingidas pelo caminhão, nem sobre o estado de saúde do motorista, que foi identificado como Nilson Pedro do Santos.

As primeiras informações repassadas pela PRF é que o motorista do caminhão foi abordado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

À RPC, a Polícia Militar (PM-PR) informou que o homem foi ouvido e estava alterado. Em depoimento, ele afirmou que estava sendo perseguido. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

