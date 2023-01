Vídeo: passageiro de avião que caiu no Nepal filma momentos finais

Os momentos finais dos passageiros do avião que caiu no Nepal neste domingo (15) foram registrados em uma live de um dos passageiros, uma das pelo menos 67 pessoas que morreram no acidente. O vídeo, que correu pela internet e já foi transmitido por emissoras de TV internacionais, registra um momento aparentemente tranquilo dos passageiros e a paisagem do lado de fora da janela, até que a câmera é tomada pelo fogo, iniciado de repente. Assista vídeo abaixo.(atenção, as imagens são fortes)

Havia 68 passageiros no voo, uma delas uma argentina, e quatro tripulantes, segundo a Yeti Airlines. A argentina foi identificada como Jannet Sandra Palavecino, de 58 anos, mãe de duas filhas e natural da província de Neuquén, segundo o jornal La Nación, de seu país. Outros 14 estrangeiros também estavam a bordo: cinco cidadãos indianos, quatro russos, dois coreanos, um australiano, um irlandês e um francês, disse o porta-voz da companhia aérea, Sudarshan Bardaula.

A fuselagem queimada do avião estava em um barranco profundo entre o antigo aeroporto de Pokhara, criado em 1958, e o novo terminal internacional desta cidade, inaugurado em 1º de janeiro. Após o acidente, os socorristas tentaram apagar o fogo entre os restos do avião, movido por dois motores turboélice. À noite, no meio da vegetação carbonizada, soldados retiraram corpos dos destroços da aeronave com a ajuda de cordas e macas, verificou a reportagem.

‘Como uma bomba’



Um representante das autoridades locais garantiu que "alguns sobreviventes" foram levados para o hospital, mas esta informação não foi confirmada pela Yeti Airlines nem por outras autoridades. Em comunicado datado de Toulouse, no sudoeste da França, a ATR, fabricante do avião, especificou que se tratava de um modelo 72-500, acrescentando que seus especialistas estavam “totalmente comprometidos em apoiar tanto a investigação quanto o cliente”, a companhia aérea.

Num vídeo compartilhado nas redes sociais, cuja autenticidade a reportagem não conseguiu verificar, o avião é visto voando baixo sobre uma área residencial antes de se inclinar de forma brusca para a esquerda, e então se ouve uma forte explosão. "Estava andando quando ouvi uma forte explosão, como se uma bomba tivesse explodido", contou Arun Tamu, de 44 anos, que estava a cerca de 500 metros do local do impacto e que transmitiu um vídeo ao vivo nas redes com os restos do avião em chamas.

O setor aeronáutico do Nepal cresceu muito nos últimos anos, tanto no transporte de mercadorias quanto no transporte de turistas. No entanto, devido à falta de treinamento da equipe e a problemas de manutenção, as empresas geralmente sofrem com problemas de segurança. A União Europeia, portanto, proibiu todas as transportadoras nepalesas de entrar em seu espaço aéreo. O país do Himalaia também possui algumas das pistas mais remotas e complicadas do mundo, ladeadas por picos cobertos de neve que tornam a aproximação desafiadora até mesmo para pilotos experientes.

As companhias indicam que o Nepal não possui infraestrutura para estabelecer previsões meteorológicas precisas, principalmente nas regiões mais remotas e de difícil relevo montanhoso, onde foram registrados acidentes fatais nos últimos anos. O acidente deste domingo é o mais mortal no Nepal desde 1992, quando todas as 167 pessoas a bordo de um avião da Pakistan International Airlines morreram quando caiu perto de Katmandu.

Da Redação com AFP