Modelo brasileiro é encontrado morto com saco plástico na cabeça; parceiro é suspeito

O modelo e instrutor de ginástica Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto em Milão, na Itália, com um saco plástico na cabeça, na última quinta-feira (12). De acordo com a imprensa local, um dos suspeitos pela morte é um italiano de 71 anos, dono do imóvel onde Gabriel morava e parceiro da vítima.

Gabriel Luiz Dias da Silva tinha 27 anos e era modelo e instrutor de ginástica — Foto: Reprodução/@_diasgabrielluiz

A polícia localizou o corpo após ser acionada pelo próprio suspeito. De acordo com as investigações, o modelo esteve os dois últimos dias de sua vida no apartamento do aposentado com amigos, onde ocorreu uma festa que teria sido regada a sexo e drogas.

De acordo com o jornal “Corriere della Sera”, essa teria sido a primeira festa que aconteceu no apartamento. Pessoas que participaram do evento estão sendo procuradas. A polícia suspeita, segundo a imprensa italiana, que a morte pode ter sido causada por excesso de drogas ou por um jogo de inspiração erótica.

O dono da casa teria relatado que a festa ocorreu na terça-feira e que ele passou a quarta-feira dormindo no sofá. Na quinta, o aposentado contou que encontrou o corpo do brasileiro na cama.

Uma autópsia vai determinar a causa da morte e se Gabriel havia consumido drogas. O suspeito também foi submetido a exames para saber quais drogas ele consumiu.

História

Conforme o jornal “Corriere”, Gabriel foi para a Itália em 2019 e nesse mesmo ano conheceu o parceiro de 71 anos, que na época namorava com outro homem.

O aposentado atuou como banqueiro e assessor financeiro durante sua vida profissional. Agora ele é investigado por homicídio culposo (sem intenção de matar), segundo o G1.

Com O Tempo