Seis pessoas da mesma família morrem em acidente em rodovia

Um acidente ocorrido na manhã deste domingo (15) na BR-101, no norte do Espírito Santo, provocou as mortes de seis pessoas de uma mesma família: um casal e seus quatro filhos, todas crianças. De acordo com o G1, eles saíram de Macaé, no Rio de Janeiro, em direção à Bahia, para fazer uma surpresa a parentes.

Carro ficou completamente destruído após colisão frontal — Foto: PRF-ES / Divulgação

A intenção era chegar para a festa de 15 anos da sobrinha de Ednalva dos Santos Costa, de 36 anos, que seria realizada no domingo, em Nova Viçosa. Sul da Bahia. Poucos pessoas da família sabiam que eles estavam viajando para prestigiar o evento. A família só soube do acidente pelas notícias que se espalharam pela internet.

A família morreu depois que o carro onde estava bateu de frente com uma carreta. Após analisar imagens de câmeras, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) verificou que há grande possibilidade de o motorista do carro ter dormido no volante.

Morreram no acidente Ednalva e o marido, Marcos Souza Santos, 36, além dos filhos João Victor dos Santos Costa Souza, 10, Juan Pedro dos Santos Souza, 7, Débora Vitória Santos Souza, 4, e Maria Luiza Santos, de 1 ano e 4 meses.

Os corpos foram liberados na manhã desta segunda-feira (16) no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, no Espírito Santo. O velório e o sepultamento acontecem em Pedro Canário, também no Espírito Santo.

Com O Tempo