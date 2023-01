Bandidos invadem igreja e queimam padre

Um padre foi queimado vivo em Kafin-Koro, na região de Paikoro, na Nigéria, na madrugada deste domingo (15). De acordo com o site de notícias do Vaticano, um grupo de bandidos invadiu a casa paroquial da Igreja católica dos Santos Pedro e Paulo e agrediu dois sacerdotes. Após a chegada das forças de segurança, os homens fugiram do local, incendiando a casa. O corpo do padre foi encontrado carbonizado.

Padre Isaac Achi — Foto: Vaticano News / Divulgação

O chefe de relações públicas da polícia do Estado, Wasiu Abiodun, declarou que "os bandidos tentaram entrar na residência, mas não conseguiram, e atearam fogo na casa, e o sacerdote morreu carbonizado”. Equipes táticas da polícia de Kafin-Koro "foram imediatamente enviadas ao local, mas os bandidos fugiram antes de elas chegarem".

Um outro padre ficou ferido e levado para o hospital da região. As autoridades afirmam que estão investigando o ataque e realizando esforços para prender os autores do crime.

Com O Tempo