Fiz um PIX errado: Como cancelar, o que devo fazer?

Existe uma maneira de restaurar um Pix, talvez até cancelar a transferência se você cometer um erro durante a operação? Simplesmente identificar para qual conta o dinheiro foi destinado fará com que essa disputa irrite o usuário.

O dinheiro sumiu? Ou é recuperável? Nestas circunstâncias, o que se deve fazer? Não se preocupe; começando agora, todas as suas perguntas serão respondidas.

Preparamos um guia completo sobre cancelamento de Pix que explica suas opções nessas situações, dependendo se existe ou não a possibilidade de cancelamento da transação.

Sabe como restaurar um Pix?

Infelizmente, não é possível restaurar um Pix. A instituição financeira não pode fazer nada se você fornecer informações falsas ou se recusar a aceitar a responsabilidade por uma transação.

Isso se deve ao fato de o Pix ser um sistema de pagamento instantâneo que proíbe a execução de reembolsos porque as transferências e pagamentos são concluídos em menos de 10 segundos.

Com isso, uma vez que o dinheiro entra na conta do destinatário, não há mais a opção de cancelar a operação ou solicitar o reembolso em forma de dinheiro.

Essa característica única do Pix reforça sua confiabilidade como meio de pagamento, pois as transações não podem ser interrompidas ou falhadas. Por outro lado, isso pode ser um problema se você fizer um pix de forma errada.

Por exemplo, se um microempreendedor individual (MEI) tentar pagar um pedido de um fornecedor usando o Pix, mas digitar a chave errada, o dinheiro vai parar em questão de segundos na conta de outro destinatário.

Nessa situação, é impossível obter um resultado devido à importância de prestar muita atenção ao inserir uma senha ou dados de conta no sistema.

Além disso, não há cancelamento do Pix em casos de assalto em que o usuário é vítima de criminosos e acaba enviando dinheiro para eles.

Sem dúvida, aprender a fazer um pix de maneira correta e ter cautela ao longo da transação são as melhores coisas a fazer.

Como funciona exatamente o Pix?

Durante toda a semana, 24 horas por dia, o sistema de pagamento instantâneo Pix está acessível.

A vantagem do Pix em relação a outras formas de pagamento, como DOC, TED e boleto, é que ele funciona a todo momento, sem interrupções no serviço, inclusive aos finais de semana e feriados.

O Pix funciona totalmente com base em chaves, ao contrário de outras formas de transferência bancária em que você exigia os dados completos do destinatário.

Portanto, para usar o Pix, você deve cadastrar uma senha Pix no aplicativo móvel do seu banco.

Você pode usar seu CPF ou CNPJ, telefone, e-mail ou uma senha aleatória (uma combinação única de números e letras).

Na hora de fazer um Pix, você informa a senha do destinatário, que conecta sua conta com a dele automaticamente. Dado que não há como restaurar um Pix, deve-se ter cuidado agora para evitar erros.

Dar os detalhes da conta para a qual o dinheiro será enviado e o valor da transação são cuidados fundamentais.

Como faço para cancelar um pix?

Enviei um pix, mas houve um erro. Posso cancelar? Não, eu não posso. Outra vez, como a operação leva apenas dez segundos (ou menos), não há como voltar atrás.

Você não pode cancelar a transferência ou estornar o valor uma vez que o dinheiro tenha sido recebido na conta do destinatário, como aconteceria em uma transação com cartão de crédito.

É verdade que as regras do Banco Central preveem duas possibilidades de cancelamento, mas ainda são muito improváveis: a suspeita de crime e a falha operacional da instituição financeira.

Para situações como essas, existe um recurso conhecido como Mecanismo Especial de Devolução (MED), que possibilita pedir a devolução do valor do Pix até 80 dias após o pedido.

Para tanto, porém, é realizada uma análise para determinar se houve fraude ou erro no sistema do agente financeiro. É um processo lento e relativamente complexo com resultados desconhecidos.

Porém, em casos de dívidas não pagas, erros de dados e desavenças comerciais, não há recurso: não é possível cancelar ou alterar o valor do Pix.

Então você fez um pix errado?

Se você cometeu um erro em um Pix, sua primeira ação deve ser entrar em contato com o destinatário e tentar uma devolução voluntária.

O próximo passo caso a pessoa não queira retornar de forma amigável é guardar todas as evidências do incidente, como capturas de tela de conversas do WhatsApp ou chamadas telefônicas gravadas, e registrar um relatório do incidente.

Portanto, você deve falar com um advogado de confiança antes de abrir um processo no tribunal para reivindicar seu direito à restituição.

Agora, se você foi vítima de golpe, deve registrar imediatamente um boletim de ocorrência e entrar em contato com sua instituição financeira para solicitar o reembolso através do sistema MED que vimos anteriormente.

