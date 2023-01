Mulher condenada à morte por afogar dois homens morre engasgada

Uma presa que aguardava execução por assassinar dois homens morreu no sábado (14) depois de se engasgar com sua própria comida, conforme informou o Ministério da Justiça do Japão no domingo (15).

Miyuki Ueta, de 49 anos, foi condenada por matar dois homens no Japão em 2009 — Foto: Twitter/Reprodução

De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, Miyuki Ueta, de 49 anos, havia sido condenada à morte por drogar, roubar e afogar um motorista de caminhão e um dono de uma loja de eletrônicos em outubro de 2009 na região de Tottori. Sua sentença de morte foi expedida em 2017.

A mulher, que supostamente devia dinheiro às vítimas de seus crimes, estava detida na Casa de Detenção de Hiroshima. A causa da morte foi confirmada por um médico externo que examinou seu corpo.

Após a morte de Ueta, 105 pessoas permanecem encarceradas com sentença de morte finalizada no Japão, acrescentou o Ministério da Justiça japonês.

Em julho, Tomohiro Kato, um ex-funcionário de escritório de 39 anos, foi o único executado de 2022. O homem foi sentenciado à morte por matar sete pessoas e ferir outras 10 durante um tumulto no distrito de Akihabara, em Tóquio, em 2008.

Com O Tempo