Menina de 12 anos morre após tentar 'desafio do apagão' no Tiktok

Uma adolescente de 12 anos foi encontrada morta, no próprio quarto, após ter participado do "desafio do apagão" promovido via Tiktok. A confirmação foi feita pela tia da vítima, pelo Facebook, na última sexta-feira (13).

Milagros tinha 12 anos e, depois de tentar o 'Desafio do Apagão', faleceu no próprio quarto — Foto: Reprodução/Facebook

O infeliz episódio aconteceu na cidade de Capitán Bermúdez, na Argetina. Em tom de tristeza, Lali relatou o acontecido: "Olá a todos. Meu nome é Lali. Torno público o que estou vivendo. Essa é Milagros, minha sobrinha que hoje perdeu a vida fazendo um desafio do Tiktok. Por favor, peço que compartilhem. Minha família e eu não temos consolo", escreveu em uma postagem no Facebook com o intuito de evitar que a tragédia acontecesse com outros jovens.

A tia ainda revelou que a sobrinha sofria bullying na escola e já havia tentado o desafio outras duas vezes. A adolescente foi encontrada enrolada em um laço improvisado.

O "Desafio do Apagão" consiste em chegar ao ponto de desmaiar por meio de asfixia. A ação, no entanto, é perigosa e pode gerar danos cerebrais, convulsões e até morte. Além de Milagros, o desafio já fez outras vítimas, entre elas uma menina de 10 anos na Itália e outra de 12 anos no Chile.

Com O Tempo/informação de UOL