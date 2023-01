Vídeo: casal é flagrado fazendo sexo em roda-gigante de parque durante festa

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal fazendo sexo numa das gôndolas de uma ronda-gigante instalada num espaço onde acontece um evento de carnaval fora de época em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com relatos de internautas, a cena foi registrada na última sexta-feira à noite.

Foto: Reprodução Internet

O ato aconteceu em uma das gôndolas e, no momento da gravação, a atração estava parada e um show de música acontecia ao fundo. As pessoas envolvidas aparentaram não se importar com o público, agindo como se estivessem em um espaço privado.

Casal é flagrado fazendo sexo em uma roda gigante, durante festa de pré-carnaval em Cabo Frio-RJ. Várias foram as reações dos internautas. pic.twitter.com/iiocQf3bAT — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 23, 2023

A cena chamou a atenção de internautas, que tiveram reações mistas ao ocorrido. Alguns elogiaram a postura do casal, com comentários como “povo sabe viver” e “se não for para rolar uma sacanagem, pra que andar de roda gigante?”. Já outros problematizaram o ato sexual no espaço. “Esse tipo de coisa é pra ser feita dentro de casa, não no meio de todo mundo”, declarou uma pessoa.

Da Redação com O Dia