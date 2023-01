Porco mata açougueiro momentos antes de ser abatido

Um porco matou açougueiro, de 61 anos, que tentava abatê-lo no matadouro de Sheung Shui, em Hong Kong. O incidente ocorreu na última sexta-feira (20/01) e as informações são do portal norte-americano Today.

Caso ocorreu em Hong Kong — Foto: stevepb/pixabay/reprodução

Segundo informações da polícia, o açougueiro já havia atingido o animal com uma arma de choque elétrico, mas o porco recuperou a consciência e começou a lutar com violência suficiente para jogá-lo no chão.

De acordo com as autoridades, o açougueiro foi encontrado desmaiado dentro da pocilga por um colega, com um ferimento de um cutelo de carne de aproximadamente 40 centímetros. Ele foi levado ao hospital e mais tarde foi declarado morto.

A causa da morte ainda não foi divulgada pela polícia. No entanto, fontes ligadas ao açougueiro informaram a veículos de imprensa da região que ele caiu e se feriu com um cutelo, cortando uma artéria logo acima do joelho.

O caso está sendo investigado pelo Departamento do Trabalho do município.

“Concluiremos a investigação o mais rápido possível para identificar a causa do acidente, apurar os responsáveis e recomendar medidas de melhoria. Adotaremos as medidas legais caso haja violação da legislação de segurança do trabalho”, afirmou um porta-voz do departamento.

Com O Tempo