Vídeo: carro ‘derrete’ após ser atingido por raio em rodovia

Um motorista sobreviveu a uma situação inusitada no interior de Goiás. O carro que ele conduzia ficou “derretido” por dentro após ser atingido por um raio na BR-020, entre as cidades de Posse e Simolândia, no nordeste goiano. No entanto, o homem não sofreu nenhum ferimento.

Foto: Reprodução Internet

O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (20/1). Um mecânico foi chamado até o local para socorrer o condutor e, segundo ele, a descarga elétrica do raio provocou um curto-circuito na caminhonete. Veja o vídeo:

De acordo com o mecânico, o raio atingiu a antena do carro e passou por toda parte elétrica do veículo, o que causou a destruição do sistema. A caminhonete teve perda total.

“É um caso raro, porém todos os carros que têm antena externa correm esse risco. O raio atingiu a antena e passou para o sistema elétrico do carro, criou um curto-circuito, incendiou e derreteu o painel”, explicou o mecânico Josimar, também conhecido em Posse como “Nego Bill”.

Carro derrete após ser atingido por raio. Um motorista sobreviveu a uma situação inusitada . O carro que ele conduzia ficou “derretido” por dentro após ser atingido por um raio . No entanto, o homem não sofreu nenhum ferimento. pic.twitter.com/CYKPCbBsX2 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 24, 2023

Pelas imagens é possível notar que o para-brisa do carro quebrou com a força da descarga elétrica. Ainda de acordo com o profissional, a caminhonete é de modelo 2022/23 e tinha seguro, que foi acionado para retirar o carro da rodovia.

Da Redação com Metrópole