VÍDEO: mulher atropela duas vezes padrasto que agrediu a mãe

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher, ainda não identificada, atropelou duas vezes um homem que estava sentado em uma calçada, na noite de domingo (22), em Campo Grande. De acordo com militares, o homem teria agredido a mãe da motorista, que fugiu logo após o ocorrido.

Foto: Reprodução/Internet

O vídeo mostra o momento em que o homem aparece sentado na calçada, em frente a um mercado, quando o carro o atropela. Tudo aconteceu por volta das 19h, na Rua Afluente. Outro homem, que estava no local conversando com a vítima, conseguiu desviar e não foi atingido.

Depois de atropelar a vítima pela primeira vez, a motorista voltou a arremessar o carro em cima do homem, que ficou ferido. A condutora ainda desceu do veículo e começou a discutir com a vítima e em seguida fugiu do local.

O homem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar. Conforme apurado, ele foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa.

De acordo com a Polícia Civil, a motorista segue foragida. Equipes realizam diligências na região, mas ela ainda não foi localizada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sendo investigado.

Com Primeira Hora