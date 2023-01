Mais três corpos de possíveis vítimas de chacina no DF são localizados

Mais três corpos que podem estar relacionados ao desaparecimento de 10 pessoas da família da cabeleireira Elizamar da Silva foram localizados pela Polícia Civil do Distrito Federal na madrugada desta terça-feira (24). Três suspeitos foram presos pelo crime e um quarto é procurado.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a PC, os corpos são de duas mulheres e um homem. Os cadáveres estavam em uma fossa. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

Até o momento, três pessoas ainda seguem desaparecidas:

Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar Silva;

Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Thiago;

Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Cláudia e Marcos Antônio.

O total de corpos encontrados até o momento chega a 10, o mesmo número de desaparecidos. Cinco já foram oficialmente identificados:

Elizamar da Silva: cabeleireira, encontrada morta;

Rafael da Silva: filho de Elizamar e Thiago, encontrado morto;

Rafaela da Silva: filha de Elizamar e Thiago, encontrada morta;

Gabriel da Silva: filho de Elizamar e Thiago, encontrado morto;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira: pai de Thiago e sogro de Elizamar, encontrado morto;

Outros dois corpos, que foram encontrados carbonizados em um carro em Unaí (MG), ainda não foram oficialmente identificados. Mas ambos são de mulheres e a polícia acredita que sejam de:

Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar;

Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar.

O caso

egundo a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado depois que familiares relataram, no dia 12 de janeiro, o desaparecimento da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, e de seus três filhos pequenos.

No dia seguinte, o veículo dela foi encontrado com os quatro corpos queimados dentro, perto de Cristalina (GO), no Entorno do DF. O marido dela, Thiago Belchior, também desapareceu.

Três dias depois, familiares também reportaram o desaparecimento de mais três pessoas da família: o pai, a mãe e uma irmã de Thiago, respectivamente.

O carro de Marcos Antônio, sogro de Elizamar, foi encontrado carbonizado, com dois corpos dentro, no fim de semana do desaparecimento da família, em Unaí. Por fim, a ex-mulher de Marcos e a filha deles Claudia Regina Marques de Oliveira e Ana Beatriz Marques de Oliveira também desapareceram.

Com Hoje em Dia